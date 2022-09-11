Грузинские либералы требуют ввести визы для россиян

Пишет Дойче Велле, что, почти два десятка НПО Грузии лоббируют ввод виз для россиян. Мол, слишком много россиян понаехало.

Совсем недавно этиже самые НПО рекламировали Грузию в качестве удобной площадки для всяких ретритов, тренингов и прочей гуманитарной деятельности.

И все понимают, кто уезжал в Грузию после 24: журналисты, художники, "иноагенты". То есть, в принципе, те, кого раньше приглашали на эти мероприятия.

В общем, "чемодан-вокзал-Лубянка".

Грузия старается забыть русский язык и переходит на "пиджин- инглиш", ну или "гамарджоба-инглиш". Гимназия в центре Тбилиси расписана "факами" в адрес России - разумеется, тоже по английски. Уже выросло новое поколение, которое уже не различает русских - они "все на одно лицо"...

Поэтому пусть едут к себе в Москву и сами между собой разбираются. Где-нибудь на Малой Грузинской улице...

А.Б.