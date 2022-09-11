10 суток нацболам из Петербурга

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело Александра Паутова и Полины Дугановой и назначил по 10 суток ареста каждому.

Ранее сотрудники уголовного розыска задержали упомянутых выше товарищей и доставили в 52 отдел полиции. На них были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.2 КоАП РФ. Активистов обвиняют в участии в акции "Нахрен реновацию - отстраивайте Мариуполь!"

Нацболы с 2014 года, с самого начала участвуют в боевых действиях на Донбассе, и это считается хорошо.

А вот в Россию - плохо, еще на памяти, как прямо на границе задержали преемника Лимонова Александра Аверина, возвращавшегося с фронта. Якобы нашли у него в сумке, кстати, подаренной ему Лимоновым, пистолет - и влепили тюремный срок, не очень большой, но страшно обидный. Родина - она всегда ждет своих героев...

Так что прослеживается определенная линия...

А.Б.