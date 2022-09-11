Остановлен последний энергоблок на крупнейшей в Европе АЭС #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Здравствуйте, сначала кратко и без комментариев. - Путин первым из лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол - Минобороны РФ заявило о "перегруппировке" российских войск в районе Балаклеи и Изюма - Кадыров назвал борьбу за будущее РФ главной целью спецоперации - Лавров решил больше не напоминать США о визах для участия в сессии Генассамблеи ООН - Блохин и Беланов призвали сборную Боснии и Герцеговины не играть с Россией А теперь подробно. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Не хотите? Я так и думал... #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1Жители Абхазии возмущены откровенностью нарядов российских туристок https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Почему у комбата Ходаковского три недели нет боекомплекта? https://forum-msk.org/material/news/1... 3 10 суток нацболам из Петербурга https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Остановлен последний работавший энергоблок на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Грузинские либералы требуют ввести визы для россиян https://forum-msk.org/material/news/1...



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