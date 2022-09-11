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Московский листок

Остановлен последний энергоблок на крупнейшей в Европе АЭС

Опубликовано 11.09.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте, сначала кратко и без комментариев.

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А теперь подробно.

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Не хотите? Я так и думал...

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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