Крейсер "Москва" как сама Москва

Сообщу сведения из Севастополя, по сути – сплетни, но сначала об ожесточённости в этой, в полном смысле слова гражданской войне между двумя племенами одного русского народа.

Накануне оккупационная администрация на подвластной «кремлёвским» территории Харьковщины призвала сторонников России убегать от наступления ВСУ и спасаться на территории Белгородской области. В Крыму тоже много беженцев, причём, и из территорий подконтрольных Украине. Да вы это могли и сами видеть на ТВ в российских новостях – видеть колонны граждан Украины, которые выезжают из подконтрольных Киеву территорий в занятые Кремлём районы. Кстати, СМИ России показывают это, не понимая, что именно показывают. Эти беженцы бросили всё, удирая от украинцев, а ведь эти русские люди, по «планам путина» должны были дождаться прихода российских войск в своих домах. Но теперь эти беженцы поняли, что этого прихода не дождутся никогда.

К сожалению, на подконтрольных Киеву территориях это поняли и местные сторонники Киева, и теперь безнаказанно устраивают расправы над сторонниками России - над теми, во благо которых Кремль напал на Украину. И беженцы бегут потому, что не хотят, чтобы с ними случилось то, что случилось со сторонниками русского мира в Буче, в которой националисты убили сотни сторонников России и выдали это за их смерть от рук военнослужащих вооружённых сил России.

Как видите, Кремль осуществил защиту русских людей на Украине, что называется, «по полной».

Рассказывают о беспощадности «укропов» и в боях. Хотя формально ВСУ накапливают «обменный фонд» пленных «кремлёвских», чтобы обменять их на своих пленных – на тех же «азовцев», - но, как утверждают беженцы, «укропы» часто и расправляются с пленными с особой жестокостью.

Тут увидел ролик с пленными «кремлёвскими», которым солдат ВСУ кричал: «Я с Северодонецка, зачем вы разрушили мой город?!». Так, что происхождение жестокости предельно понятно.

В Москве радуются убитым «укропам», но ведь у каждого остались вдовы и дети, и теперь уже у них родилась справедливая и жесточайшая ненависть к русским, которые напали на них ни с того, ни с сего, и убили мужа и отца.

И чем больше «кремлёвские» убивают украинцев, тем больше рознь между великороссами и малороссами. И это и есть реальный план не только путина, но и Киева.

Со стороны «кремлёвских» такой жестокости по отношению к пленным нет, разве, что кроме «донецких» - эти тоже, судя по сплетням (подчеркну источник информации) звери.

Солдаты ВСУ, по жалобам беженцев, ведут себя бесцеремонно и жестоко по отношению к мирным жителям – выбрасывают их из их квартир, не давая собрать даже необходимые вещи, грабят и устраивают в квартирах огневые точки. Беженцы из Мариуполя особенно клянут помянутых «азовцев», которых типа мирные жители просили не оборонять жилые кварталы Мариуполя, чтобы их дома не сравняли с землёй «кремлёвские» с «донецкими», но «азовцы» не слушали и, наплевав на мирное население, вели огонь по наступающим «кремлёвским» и донецким» из жилых домов.

Тут надо учитывать, что эти беженцы находятся в России и не в их интересах рассказывать что-то против «кремлёвских», но в целом нет оснований не верить этим их свидетельствам.

Это война!

Ну, скажите, в связи с чем солдат должен подвергаться избыточному риску погибнуть только потому, что гражданский хочет сохранить своё имущество и жильё? Чем этот гражданский лучше солдата? Тем что хочет отсидеться в тиши во время войны? Сохранить свою шкурку, когда солдаты гибнут?

В который раз процитирую командира бригады ДНР «Восток», Александра Ходаковского: «Ещё когда мы примерялись к Мариуполю и становилось понятно, что либо город, либо весь имеющийся личный состав батальона - кто-то должен пасть, - мы выбрали город. Мы исходили из того, что город можно отстроить, как отстроили Грозный, а людей семьям не вернешь, и дав время на эвакуацию - мы приступили к сеансу экзорцизма». Как видите, на весах у Ходаковского в одной чаше его собственная жизнь и жизнь его подчинённых, а в другой чаше жизни каких-то там мирных жителей. Что тут выбирать? И Ходаковский, понятное дело, выбирает разрушение украинских городов издалека – авиацией и артиллерией. Вместе с женщинами и детьми.

А что касается зверств украинцев, то когда немецкие фашисты в 1941 году напали на Советскую Украину, то поэт Симонов своём пронзительном стихотворении «Если дорог тебе твой дом» призвал граждан Советского Союза убивать фашистов, причём, беспощадно:

«…Так убей фашиста, чтоб он,

А не ты на земле лежал,

Не в твоем дому чтобы стон,

А в его по мертвым стоял.

Так хотел он, его вина,—

Пусть горит его дом, а не твой,

И пускай не твоя жена,

А его пусть будет вдовой.

Пусть исплачется не твоя,

А его родившая мать,

Не твоя, а его семья

Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!

Так убей же его скорей!

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей!».

И как как ни стучи себя в грудь, как ни размазывай сопли по животу с воплями, что ты борец с нацизмом, но сегодня фашисты вторглись на землю Украины, а не наоборот. Кстати, что касается того, что Киев хотел или готовился напасть на Россию, есть интересные свидетельства того же видного деятеля режима в ДНР, а посему достаточно информированного, А. Ходаковского.

Он записал 8 сентября в своём Телеграмм-канале:

«Есть один важный момент... Украина, предполагая столкновение с Россией и осознавая разницу потенциалов, готовилась к оборонительной войне. Среди множества документов, попавших нам в руки и определявщих тактику действий Украины, не было ни одного, который бы регламентировал действия в наступлении - только в обороне. Под эту задачу была выстроена, в принципе, толковая система, имевшая не один эшелон обороны и хорошее инженерное обеспечение, и преодолевая это - мы несли потери.

Наш же тумблер продолжает оставаться в положении «наступления», и мер, необходимых для глубокой обороны, практически не предпринимается. По логике - действительно, зачем «бетонироваться», если завтра снова будем наступать? - Но по практике - оказалось, что это было бы не лишним».

То есть, Украина не готовилась наступать ни на Россию, ни даже на ДНР с ЛНР. И если бы Кремль просто ввёл войска в ДНР и ЛНР, то никто на эти, прости господи, республики не напал бы. Но Кремлю нужна была именно война.

Что в итоге? Погрязнув в удовлетворении животных желаний, не желая лично вникать в политику, массы народа на Украине и в России винят в жестокости друг друга, не понимая и не желая понимать, что вся вина лежит на власти России – не напади они на Украину, не было бы и жестокости солдат ни на поле боя, ни по отношению к мирным жителям. Депутаты Думы, сенаторы, высшие чиновники, следователи, прокуроры и судьи России, а также многочисленные «патриоты» из телевизора и интернета – вот самые жестокие убийцы русских и украинцев. Самые жестокие убийцы!

А теперь новости собственно из Севастополя, так сказать военно-морские сплетни. Но начну несколько издалека.

Был в истории несчастных военно-морских сил СССР и России такой случай. Эсминец «Сокрушительный» во время Великой Отечественной попал в жестокий шторм и 20 ноября 1942 года переломился – от него отвалилась корма. Подошедшие к нему для спасения корабли начали тяжелейшую операцию по спасению экипажа эсминца. Так вот, на «Сокрушительном» руководили спасением экипажа не командир корабля, а всего лишь командир БЧ-3 старший лейтенант Г.Е. Лекарев и старший политрук И.А. Владимиров. Они и погибли вместе с кораблём и остатками экипажа. А большая часть офицеров во главе с командиром покинули корабль в первую очередь, за что были отданы под суд, и по приговору командир корабля капитан 3-го ранга М.А. Курилех и командир боевой части №2 капитан-лейтенант Я.Т. Исаенко были расстреляны.

Правильно сделали, что расстреляли, но, как оказывается, и расстреливали мало, и мало этот расстрел ставили на вид тем гражданам, которые решили, что военно-морской флот СССР, а потом и России – это замечательное место для сытной жизни и большой пенсии.

Так вот, компетентные морские офицеры о крейсере «Москва» рассказывают, что несчастьем этого корабля было то, что Севастополь – прекрасный курорт, посему Черноморский флот очень любили посещать из Москвы многочисленные комиссии и проверяющие из Министерства обороны. Соответственно, проверяющих принимали на флагмане Черноморского флота – крейсере «Москва». И в принципе прекрасный корабль с современным вооружением превратился в нечто вроде плавучего ресторана, а его командир в метрдотеля. Но это неофициальная информация, хотя и от компетентных лиц.

(Насчет "прекрасного" и современного корабля есть сомнения. Корабль вступил в строй в 1982 году, 40 лет назад, получив при "крещении" имя "Слава". Тогда же началась краьера крейсера как "плавучего ресторана" - на его борту Горбачев с подельниками отдыхали во вренмя сдачи интересов СССР на переговорах на Мальте в 1989 году. А в 1990-м году крейсер встал на капитальный ремонт, который продился 10 лет - поднимался вопрос о списании ракетного крейсера. После списания флагмана ЧФ БПК "Москва" переходящее имя перешло к "Славе". В 2009-м году на крейсере произошел пожар. По состоянию на июль 2018 года снова обсуждалось решение о прекращении использования крейсера. Корабль был не на ходу. Ремонт крейсера длился 3 года. - А.Б.)

А теперь, собственно, сплетни. Командир корабля А.В. Куприн, якобы, отказывался от выхода в море по причине неготовности корабля. Я в эту сплетню верю. Это «по-нашему»! Как оклады получать, так «всегда готовы», как долг исполнять, так «крейсер чайки засрали».

Тем не менее, флотское начальство крейсер в море начало выгонять, в том числе и выгнало в последний поход для контроля за акваторией моря в 80 морских милях от Одессы и в 50 милях от ближайшего побережья Украины. Так вот, как сообщают специалисты, рассмотрев последние фотографии крейсера перед тем, как он затонул, антенна радиолокационной станция 3Р41 «Волна», которая должна сопровождать и подсвечивать цели для корабельного зенитного ракетного комплекса С-300Ф «Форт», была в «походном» положении. То есть командование крейсера не готовилось отражать удар по крейсеру ракет, хотя имело всё необходимое оружие для того, чтобы без проблем отразить удар не то, что украинских ракет «Нептун», а даже американских противокорабельных ракет «Гарпун», летящих всего лишь со скоростью, чуть быстрее пассажирского самолёта. Ну, что можно требовать от плавучего ресторана?

Я, надо сказать, не следил за расследованием этого позора с «Москвой», и посему полагал, что командир корабля Куприн погиб вместе с крейсером по примеру британских или немецких командиров кораблей. Но оказалось, что нет – традиции русского дворянства они и на флоте традиции - командир «Москвы» благополучно спасся.

Мне могут сказать, а может Куприн последним сошёл с корабля? Не верю! Если бы он сошёл последним или вообще-бы не собирался сходить, как командиры кораблей в других странах, то «Москва» сейчас бы ремонтировалась в Севастополе, поскольку после того, как экипаж её покинул, крейсер ещё много часов при спокойном море болтался на плаву с минимальными креном и минимальными очагами пожара. Командир и офицеры не организовали борьбу экипажа за спасение корабля!

https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2022/06/NINTCHDBPICT000735697101.jpg

Но теперь, согласно сплетням, капитан первого ранга Куприн ведёт отчаянный бой со штабом Черноморского флот, который требует от него, чтобы Куприн подал рапорт на увольнение, а тот не согласен.

И, как я понимаю, от обиженного Куприна идут сведения, что в штабе уничтожили подлинные документы и подменили их фальшивками о том, что крейсеру «Москва» типа никто не разрешал выходить в море, а он самовольно взял и вышел, и поэтому погиб.

Удивить это не может, поскольку Москва даже войну с Украиной начала и ведёт именно так. Вопреки Конституции и закону «Об обороне», ни Дума, ни Совет Федерации, ни администрация президента никаких приказов воевать с Украиной не давали – Российская армия типа сама взяла и начала войну с «нацистами». Так почему крейсер «Москва» не мог без приказа выйти в море?

Но это, как говорится, за что купил, за то и продал, - это сплетня. Но когда я ещё работал на заводе, то его умнейший директор, ныне уже покойный А.С. Донской требовал, чтобы ему немедленно докладывали все сплетни – «дыма без огня не бывает». И я уверен, что штаб Черноморского флота соответствующие манипуляции с документами таки провёл.

Вот поэтому я вам эту интересную сплетню и доложил.