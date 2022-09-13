ФСБ займется профсоюзом

В наше суровое (по известным всем причинам) время, когда силовые структуры РФ настолько нуждаются в моральной поддержке населения, что был даже принят закон для защиты оных структур от фейковизации и прочей дискредитации. Тем не менее, есть такие несознательные лица, которые неведомо по чьему наущению, занимаются оной дискредитацией снова и снова. Как ни странно, к данным лицам относится и администрация оборонного завода «АЗ «Урал». Так, 8 сентября 2022 года, генеральный директор П. А. Яковлев заявил, что независимым профсоюзом на «АЗ «Урал» будет заниматься ФСБ.

Напоминаем, независимый профсоюз АО «АЗ «Урал» СПР:

проводит кампании по разъяснению работникам их прав (к примеру о праве на сокращение продолжительность рабочего дня в жару);

возвращает через суд незаконно снятые премии;

собирает подписи о необходимости индексации зарплаты (о необходимости чего даже наш горячо уважаемый президент говорил), в общем, занимается деятельностью по защите прав работников.

И вот за эту деятельность по публичному заявлению руководства «АЗ «Урал» профсоюз должно преследовать ФСБ. Не является ли такое заявления дискредитацией силовых структур РФ перед лицом работников, как вы думаете?