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Московский листок

Мясорубка будет продолжена

Опубликовано 12.09.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Мясорубка будет продолжена

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского коллегу Владимира Путина как можно скорее прекратить спецоперацию на Украине. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам телефонных переговоров лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Российской Федерацией.

***

Это как?

Войну нельзя остановить в одностороннем порядке. Это начать можно, а вот так вот взять, и бросить воевать - нельзя.

Ну а вторая сторона хочет развивать успех, достигнутый на Харьковском направлении. Тоже понятно - как ты остановишь войска, которые ведут наступление?

Сейчас практически ни у кого нет опыта войны такой, как сейчас. В российской армии, например, все генералы воевавшие, много и неплохо, но в других войнах, другого типа.

Таких войн как сейчас, со сплошлной линией фронта, с противостоянием больших масс вооруженных людей и техники давно не бывало, со времен войны Ирана с Ираком. То есть опыта такого нет ни на Украине, ни в Европе, ни в США. Но историю военного искусства, конечно, все изучали, и общие закономерности ведения такой войны, конечно, знают.

Все как по учебнику - провели имитацию наступления на Херсон, подтянули резервы и ударили под Харьковом, уже всерьез. 

Этой осенью у кого-то рухнет фронт, и всё. Если украинское наступление выдохнется, то фронт им уже не удержать. Ну а российские силы уже отступают, и докуда - не известно.

Удар по инфраструктурным объектам в тылу - это, конечно, грамотно, но почему не до, а после?

Сейчас пытаются вбомбить наступающие украинские войска в землю, но это всегда сложней, когда армия находится в движении - проще ведь было сделать это чуть раньше.

ВСУ, судя по всему, людей не жалеет, и это логично, другого шанса может и не представиться, а с победителей не спрашивают. сколько солдатских жизней ты положил в землю.

Но ресурсы все равно несопоставимы, и полного разгрома не будет. А вот потери будут ого-го с обеих сторон. И Макрон, конечно, прав. Неплохо было бы, чтобы все эти люди, что погибли и еще погибнут, остались живы, с обеих сторон. Но его добрые пожелания ничего тут не изменят.

А Зеленский чувствует себя на коне... И мира не будет, даже перемирия не будет.

Увы. 

А.Б.



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