Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Выбрали, но каким местом?

Опубликовано 12.09.2022 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Выбрали, но каким местом?

Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования.

Всего организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах.

Прямым голосованием по результатам подсчета избрали 14 губернаторов, всех от партии власти, депутатов шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.

Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила почти 34 процента. Это очень много для муниципальных выборов.

По предварительным данным, во всех районах с большим отрывом побеждают списки "Единой России" либо вместе с объединением "Мой район", что одно и тоже.

Наш опрос, проведенный накануне, давал диаметрально противоположный результат. Но, видимо, опрос был ошибочный...

Социал Za3 дня назад
 
Как вы будете голосовать на предстоящих муниципальных выборах? 

3,7 тыс. голосов

За кандидатов от власти 5 %
 
За оппозицию 52 %
 
Против всех 11 %
 
Вообще не буду голосовать 32 %
 

Либо последние успехи спецоперации очень вдохновили граждан на поддержку власти.

Либо виноват Эдисон, который изобрел электричество.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
54 написал 12.09.2022 11:31
В нашем регионе явка на выборы составила чуть менее 13%
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы будете голосовать на предстоящих муниципальных выборах?:
Результаты
Интернет-ТВ
Остановлен последний энергоблок на крупнейшей в Европе АЭС
Остановлен последний энергоблок на крупнейшей в Ев...
11.09.2022
Пространство, в котором возможно всё
Пространство, в котором возможно всё
10.09.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Вонючая Европа (1)
Цены на электроэнергию в Европе уже пугают (0)
Переходим на лисапед (0)
Выбрали, но каким местом? (1)
Мясорубка будет продолжена (17)
Крейсер "Москва" как сама Москва (6)
Остановлен последний энергоблок на крупнейшей в Европе АЭС (0)
10 суток нацболам из Петербурга (0)
Грузинские либералы требуют ввести визы для россиян (2)
Остановлен последний работавший энергоблок на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss