Выбрали, но каким местом?

Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования.
Всего организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах.
Прямым голосованием по результатам подсчета избрали 14 губернаторов, всех от партии власти, депутатов шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.
Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила почти 34 процента. Это очень много для муниципальных выборов.
По предварительным данным, во всех районах с большим отрывом побеждают списки "Единой России" либо вместе с объединением "Мой район", что одно и тоже.
Наш опрос, проведенный накануне, давал диаметрально противоположный результат. Но, видимо, опрос был ошибочный...
3,7 тыс. голосов
Либо последние успехи спецоперации очень вдохновили граждан на поддержку власти.
Либо виноват Эдисон, который изобрел электричество.
А.Б.
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54 написал 12.09.2022 11:31