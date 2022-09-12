Выбрали, но каким местом?

Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования.

Всего организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах.

Прямым голосованием по результатам подсчета избрали 14 губернаторов, всех от партии власти, депутатов шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.

Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила почти 34 процента. Это очень много для муниципальных выборов.

По предварительным данным, во всех районах с большим отрывом побеждают списки "Единой России" либо вместе с объединением "Мой район", что одно и тоже.

Наш опрос, проведенный накануне, давал диаметрально противоположный результат. Но, видимо, опрос был ошибочный...

Как вы будете голосовать на предстоящих муниципальных выборах?

3,7 тыс. голосов

За кандидатов от власти 5 %

За оппозицию 52 %

Против всех 11 %

Вообще не буду голосовать 32 %

Либо последние успехи спецоперации очень вдохновили граждан на поддержку власти.

Либо виноват Эдисон, который изобрел электричество.

А.Б.