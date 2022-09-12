Переходим на лисапед

К концу 2022 года большая часть российских автошкол будет вынуждена закрыться, заявила президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.

Отрасль не успела реабилитироваться от последствий пандемии коронавируса, потому едва ли сможет выдержать рост издержек из-за подорожания автомобилей и запчастей, а также сокращение потока клиентов.

Интерес россиян к обучению в автошколах начал стремительно сокращаться весной 2022 года, когда число курсантов уменьшилось на 50% по сравнению с доковидными временами.

За последние 12 лет количество учеников уменьшилось с 5 млн до 2,5 млн.

А может, дело в том, что сейчас машину водят уже практически все, ну, кроме подрастающего поколения. А подрастает у нас из-за скверной демогарфии все меньше и меньше.

Ну и практически официальный курс правительства Москвы, как и ряда других мегаполисов на сокращение числа автомобилей в городе тоже вносит свою лепту.

А.Б.