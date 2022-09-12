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Московский листок

Цены на электроэнергию в Европе уже пугают

Опубликовано 12.09.2022 в разделе комментариев 0

Цены на электроэнергию в Европе уже пугают

Средние оптовые цены на электроэнергию в июне 2022 подошли к максимуму декабря 2021, а в середине августа оптовые цены еще на 50% выше июньских. Сентябрьские данныен еще не подоспели.

Если брать крупные рынки:

• В Германии оптовые цены 218 евро за 1 МВт-час в июне 2022 по сравнению с 74 евро в июне 2021 и 26 евро в июне 2020 (рост в 8.3 раза за два года).

• Во Франции оптовые цены 249 евро за 1 МВт-час против 74 евро в 2021 и 26 евро в 2020 (рост в 9.6 раза).

• В Италии оптовые цены 272 евро, что почти в 10 раз выше июня 2020 и в 3.2 раза выше июня 2021.

А к августу 2022 цены выросли еще в 1.5 раза и более. Отключение АЭС, засуха и низкая производительность ГЭС, запредельные цены на уголь и газ – все это влияет на оптовые цены.

Что касается потребителей, обычно конечные цены для домохозяйств меняются раз в полгода и примерно в 3-3.5 раза выше оптовых.

Уже сейчас (на август), чтобы электроэнергетика работа с нулевой маржей, потребителям электроэнергию необходимо отпускать минимум за 700-800 евро за 1МВт-час (по 43 рубля за 1 КВт-час). Для сравнения - в Москве и области около 6 рублей.

А так выходит: скипятил чайник - с тебя 40 рублей... Зарплаты у них побольше, конечно, но все равно...

 А.Б.



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