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Московский листок

Вонючая Европа

Опубликовано 12.09.2022 в разделе комментариев 1

Вонючая Европа

Правительство Нидерландов развернуло кампанию, призванную ограничить посещение душа пятью минутами.

При этом не все жители готовы смириться с такими ограничениями, говорится в статье издания Wall Street Journal.

Как отмечает издание, растущие счета за электроэнергию и возможный дефицит оказались достаточной мотивацией.

В одной из северо-восточных провинций Нидерландов местные власти раздали жителям таймеры, чтобы подтолкнуть их к экономии.

Также идет кампания, которая считает "совершенно излишними" частые приемы душа. Достаточно помыться 5 минут раз в неделю.

А еще лучше обратиться к истории. В средние века в Европе вообще не мылись, считалось вредным.

Но очень остро встанет вопрос с онанизмом...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Швы сняли с повидлом написал 12.09.2022 11:01
Я люблю подмытые промежности. Только так. Мастурбон не для меня. Только чистенькие розовенькие промежности.
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