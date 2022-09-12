Вонючая Европа

Правительство Нидерландов развернуло кампанию, призванную ограничить посещение душа пятью минутами.
При этом не все жители готовы смириться с такими ограничениями, говорится в статье издания Wall Street Journal.
Как отмечает издание, растущие счета за электроэнергию и возможный дефицит оказались достаточной мотивацией.
В одной из северо-восточных провинций Нидерландов местные власти раздали жителям таймеры, чтобы подтолкнуть их к экономии.
Также идет кампания, которая считает "совершенно излишними" частые приемы душа. Достаточно помыться 5 минут раз в неделю.
А еще лучше обратиться к истории. В средние века в Европе вообще не мылись, считалось вредным.
Но очень остро встанет вопрос с онанизмом...
А.Б.
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Швы сняли с повидлом написал 12.09.2022 11:01