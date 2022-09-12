Вонючая Европа

Правительство Нидерландов развернуло кампанию, призванную ограничить посещение душа пятью минутами.

При этом не все жители готовы смириться с такими ограничениями, говорится в статье издания Wall Street Journal.

Как отмечает издание, растущие счета за электроэнергию и возможный дефицит оказались достаточной мотивацией.

В одной из северо-восточных провинций Нидерландов местные власти раздали жителям таймеры, чтобы подтолкнуть их к экономии.

Также идет кампания, которая считает "совершенно излишними" частые приемы душа. Достаточно помыться 5 минут раз в неделю.

А еще лучше обратиться к истории. В средние века в Европе вообще не мылись, считалось вредным.

Но очень остро встанет вопрос с онанизмом...

А.Б.