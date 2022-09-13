На чёртовом колесе

Из новостей: 10 и 11 сентября 2022 года Москва отмечает свой 875-ый День рождения. Первый день традиционно завершился ярким салютом. 10 сентября его запустили на 23 площадках по всей Москве. В общей сложности в столичное небо выпустили 30 тысяч залпов. А Владимир Путин принял участие по видеосвязи в запуске колеса обозрения «Солнце Москвы» в столичном парке ВДНХ. «Разрешаю», — сказал Верховный главнокомандующий, давая согласие на запуск колеса. 140-метровое «Солнце Москвы» на ВДНХ стало самым большим колесом обозрения в Европе.

Известно, какое царствование Владимир Владимирович считает образцом для подражания. Недаром он лично принимал участие в возведении памятника Столыпину и возлагал к нему цветы. А с чего это царствование начиналось? Правильно! С того, что когда на Ходынке в знаменитой давке образовались гекатомбы, то государь не придумал ничего лучше, чем поехать к французскому посланнику и там танцевать на балу. Ну, нынче приёмов и балов во французском посольстве, увы, не предвидится, времена не те, зато подвернулось другое развесёлое празднование, 875-летия Москвы. Разве не самое время поликовать немного? Как же упустить такую возможность! Никак нельзя.

И вот пожалуйста: пока Минобороны сообщает об отступлении под Харьковом, пока глупые ватники переживают за судьбы тех, кто с февраля месяца доверился России, а теперь, возможно, угодил в лапы СБУ, и кого могут ждать пытки и бессудные расстрелы, или в лучшем случае тюрьма, Наше Всё занят гораздо более насущными делами. Колесо обозрения открывает. Ведь, очевидно, что со 140-метрового колеса гораздо лучше видать то, что творится в Балаклее, Купянске, Изюме...

Кстати, «колесо обозрения» — это сравнительно недавний политкорректный вариант названия аттракциона, а ещё в 1970-е годы его в обиходе все называли «чёртовым колесом». Помните песенку, мелодия из которой звучит, между прочим, в одной из серий известного мультика «Ну, погоди!»:

В зимнем парке тополя так грустны,

Липы просят подождать до весны.

Кверху дном все лодки молча лежат,

Как пилотки задремавших солдат.

Но ты помнишь, как давно по весне

Мы на чёртовом крутились колесе,

Колесе, колесе… А теперь оно во сне.

....................................

И как будто позабыл я про всё…

Только чёрт заводит снова колесо...

Ещё можно припомнить, что в эпоху заката Древнего Рима, накануне крушения Западной Римской империи, один галльский епископ в ужасе писал: «Кто в виду плена может думать о цирке? Кто, идучи на казнь, смеётся? Объятые страхом рабства, мы отдаёмся играм и смеёмся в предсмертной тоске. Можно подумать, что весь римский народ объелся сардонической травой: он умирает и хохочет!»

Право же, глядя на последние события в нашем Третьем Риме, невольно хочется перефразировать эти слова: «третьеримский народ умирает и хохочет!». Конечно, речь идёт о прошедших пышных празднованиях в Первопрестольной. Правда, обвинять «весь народ» я бы не стал, но власть имущие определённо повели себя как тот герой русской сказки, который на похоронах восторженно кричал: «Таскать вам — не перетаскать!»

В старом фильме «Вечный зов» есть очень современно звучащий отрывок о взятии нацистами во время Великой Отечественной советских городов Изюм и Купянск:

— Чё там Информбюро-то сообщает? Опять наши попятились?

— Наши-то? Оставили города Купянск и Изюм.

— Изюм? Изюм ел, а чтобы город — не слыхал, нет. Где такой-то?..

Но тогда было понимание, осознание трагичности происходящего, не только в простом народе, но и в руководстве страны, потому и удалось, в конечном счёте, очистить советскую землю от нацистов. И вот в наше время произошло буквально то же самое, ровно те же города перешли под контроль бандерофашистов. И что же? Москва ликует, празднует и веселится...

Из отзывов в соцсетях:

Военкор Роман Сапоньков: «Сегодня в 21:00 в Москве салют. Я так понял, в честь успехов ВСУ под Харьковом?».

Поэтесса Лаура Цаголова: «Жители Москвы отказались участвовать в гуляниях на День города и попросили Собянина перечислить праздничные деньги на нужды фронта. Нет? Ах, да! Не Великая Отечественная же… Всего лишь спецоперация. Пляши, губерния!».

Глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер: «Празднует чиновничий раж, который не решился остановить разогнанный инерционный локомотив всеобщего праздника. Люди ошеломленно общаются и обмениваются в мессенджерах возмущениями и своим горем».

Конечно, Москва — это Третий Рим, кто бы спорил. Но стоит ли на этом основании так бездарно косплеить судьбу Рима первого?..

P.S. Этот на редкость неуместный и чудовищно бестактный салют отлично подсветил для меня один интересный теоретический вопрос. Как известно, бывший Советский Союз переживает сейчас эпоху Реставрации. А в чём заключается основное противоречие этой эпохи? Пару лет назад я уже писал об этом:

«Главное противоречие Реставрации — между архаической надстройкой общества и производственными отношениями, которые вступают с ней в конфликт. Такое было и во Франции, и в Англии в период Реставрации, что привело в обоих случаях к новым революциям и изгнанию «легитимных» династий... Вопрос стоит так: либо архаичная надстройка разгромит остатки экономического базиса, доставшегося обществу от социализма. Либо реакционные процессы в надстройке будут обращены вспять».

Конечно, это всё можно сказать и проще. В своё время император Александр I основное противоречие современной ему Реставрации (французской) выразил в словах: «Бурбоны и не исправились, и неисправимы». А Талейран добавил: «Они ничего не забыли и ничему не научились».

Короче говоря, та чудовищная каша, которая царит в головах у господ реставраторов (окрошка из Ильиных, Александров III, Солженицыных, Деникиных и пр.), и вытекающее из неё дикое неадекватное поведение, вступают в объективное противоречие с тем, чего требует история. Что мы и наблюдаем воочию...