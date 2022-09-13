Покушение на ректора Херсонского университета

Ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства, при взрыве погиб охранник, а женщина получила ранения.

Украинский сегмент интернета наполнили призывы "расправиться" с теми, кто "сотрудничал с русскими". Появились сообщения о том, что в Изюме и Волчанске в группах публикуются данные тех людей, которые были замечены в общении с российскими военными или получали гуманитарную помощь.

На территории Харьковской области начали задерживать русских и украинских учителей. Вся их вина заключается в том, что они обучали детей по российской программе, в том числе русскому языку и литературе.

Как заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук изданию "Страна.ua", русские учителя не будут рассматриваться, как пленные для обмена. Им грозит до 12 лет лишения свободы по ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Украинским учителям, которые согласились преподавать по российской программе, сказала Верещук, будут предъявлены обвинения по статье о коллаборационной деятельности, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Украина - це Европа, а там свои подходы. Если бесчеловечный сталинский режим, еще до Нюрнберга, устраивал показательные процессы над нацистскими пресатупниками и их пособниками, где исследовались аргументы обвинения и защиты, то в Европе все было иначе - генерал Де Голль, почти всю войну просидевший в Лондоне, только после взятия Парижа повесил около 20 тысяч человек - естественно, без суда.

Но нацисты, они и есть нацисты, а как же наши? Разве неясно было, что украинские власти начнут расправы над теми, кто доверился России? Разве нельзя было эвакуировать всех, кто может оказаться под репрессиями?

Мы же своих не бросаем - забыли?

Ведь скидкит не будет никому - примером как раз ректор Херсонского университета. Женщину пытались убить только за то, что она не оставила университет и осталась работать "под оккупантами". В кровавые сталинские времена не припоминаю такого, чтоб ученых привлекали за то, что они продолжали свою работу в оккупации. Или, допустим, кого-то посадили бы за преподавание немецкого языка.

Но у нас и не Европа...

А.Б.