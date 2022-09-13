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Московский листок

Шенгенская виза подорожала в 6 раз

Опубликовано 13.09.2022 в разделе комментариев 0

шенген виза
Шенгенская виза подорожала в 6 раз

После решения правительства Финляндии урезать число туристических виз для россиян цены на их оформление выросли в шесть раз от номинала. Тем, кто не готов переплачивать, предлагают ждать до весны — без всяких гарантий.

Агентства, специализирующиеся на помощи в оформлении виз, признают, что на фоне заявлений финских властей о сокращении выдачи туристических виз спрос на шенген взлетел.

Уже с 1 сентября число доступных слотов для туристических виз Финляндии сократится в 10 раз, говорится в сообщении финского МИД. Всего россиянам будут доступны только 500 временных интервалов в день (сейчас около 1 000). Но только 20 % из них будут отведены на туристические визы. Остальные 400 — на другие цели.

Сейчас, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Петербурге ожидание визы при оформлении через туроператоров занимает 2,5 месяца. В новых условиях, если повезет, процесс получения финской визы будет занимать 4–5 месяцев.

Записаться самостоятельно практически нереально. Сободные «окошки» на август разлетелись еще в начале июля, в середине месяца поймать талончик на вип-подачу считалось редкой удачей. Слотов на сентябрь пока нет.

Получить визу самостоятельно практически нереально.

 



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