Наш опрос на тему выборов дал неожиданный результат

На вопрос "Удовлетворены ли вы результатами выборов 9-11 сентября?" ответило уже больше 3 тысяч голосов.
Удовлетворены оказались 6 %
Не удовлетворены 90 %
Не вполне - еще 3 %
Надо сказать, накануне выборов мы опросили тоже 3,7 десятых тысяч человек.
За оппозицию тогда предполагали проголосовать 52 процента, против всех еще 11 процентов, а 32 процента сообщили, что вообще не будут голосовать. За кандидатов от власти собирались голосовать всего 5 процентов.
Но по итогам подсчета голосов вышло наоборот.
А теперь вот еще 90 процентов недовольных... И что с этим делать, как оценивать легитимность только что избранной власти?
Я вижу только один выход - запретить опросы вообще, а социологию объявить продажной девкой империализма...
А.Б.
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