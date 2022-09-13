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Московский листок

Наш опрос на тему выборов дал неожиданный результат

Опубликовано 13.09.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Наш опрос на тему выборов дал неожиданный результат

На вопрос "Удовлетворены ли вы результатами выборов 9-11 сентября?" ответило уже больше 3 тысяч голосов.

Удовлетворены оказались 6 %

Не удовлетворены 90 %

Не вполне - еще 3 %

Надо сказать, накануне выборов мы опросили тоже 3,7 десятых тысяч человек.

За оппозицию тогда предполагали проголосовать 52 процента, против всех еще 11 процентов, а 32 процента сообщили, что вообще не будут голосовать. За кандидатов от власти собирались голосовать всего 5 процентов.

Но по итогам подсчета голосов вышло наоборот.

А теперь вот еще 90 процентов недовольных... И что с этим делать, как оценивать легитимность только что избранной власти?

Я вижу только один выход - запретить опросы вообще, а социологию объявить продажной девкой империализма...

А.Б.



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