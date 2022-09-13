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Московский листок

Цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты

Опубликовано 13.09.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты

Несмотря на масштабную помощь Запада Киеву и санкции в отношении Москвы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

Он указал, что события вокруг Украины показывают, что страны Запада во главе с США стремятся затянуть конфликт на Украине, наращивая поставки вооружения, военной техники, которая в дальнейшем используется против мирных граждан.

Ранее газета The Wall Street Journal узнала, что Украина запросила у США и их союзников дополнительные поставки вооружения, в том числе ракетные системы, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Уточняется, что Киев попросил 29 видов систем вооружений и боеприпасов, необходимых для «продолжения наступления в 2023 году».

Как это сопоставить?

Патрушев, а как ему не поверить, обещает, что все цели СВО будут достигнуты, а Украина поланирует продолжать наступление и в будущем году...

Если Украина действительно будет продолжать наступать, то в будущем году выйдет к Волге.

Может, это и есть истинная цель спецоперации? И тогда все говорят правду...

Но нет, я так не думаю... Я совершенно так не думаю. Я вообще не думаю, если честно, мне по должности не положено.

 А.Б.



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