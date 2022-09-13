Школьникам будут рассказывать о спецоперации весь учебный год

Уроки «Разговоры о важном», посвященные спецоперации, будут проходить в школах в течение всего учебного года. Об этом 12 сентября заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Цитирую: «Кто-то говорил, там СВО исключили, ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года», — сказано в выступление Кравцова на заседании комитета Госдумы по просвещению.

Ну, слава богу, а я то думал...

А.Б.