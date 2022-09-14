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Уголь для шахтёров. Признание права есть, а угля - нет!

Опубликовано 14.09.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе

шахтеры кузбасс
Уголь для шахтёров. Признание права есть, а угля - нет!

«Губернатор Цивилев, с приездом вас вместе с командой из командировки по Дальнему Востоку, где решался вопрос и о поддержке населения в такое затянувшееся, тяжёлое для страны время (санкции, война в Украине и т.д.). У нас же всё без изменений, и напомню, что закончился Июль, следом Август и вот уже декада осеннего Сентября, а в Углярке так же пустота - НЕТ УГЛЯ т.е. ваша команда "Zпрофессионалов" как всегда - Обгадилась, и за это длительное время не смогли найти Zспецов для заключения госконтракта на поставку угля для населения в Угольном регионе - Кемеровской области, каков - ПОЗОР! Возможно для оперативности надо подключить к такому тяжкому процессу уже вашу жену, куzzzбасскую орденоноску - Логинову - Цивилёву, ведь у неё есть немалый опыт в решении проблем как психиатра, так и по работе с Якутским "Кольмаром", к тому же уголь ещё не получили не только шахтёры - ветераны - инвалиды труда, но и многодетные семьи! Губернатору не надо забывать, что это холодная Сибирь, а не более тёплый Мариуполь - Украина (родина Цивилёва)!»

Писал в своем открытом письме на сайт губернатора Кемеровской области Александр Гартман, кузбасский правозащитник, а ещё ветеран, инвалид труда, шахтёр, отработавший 24 года в забойной группе.

Пришел стандартный ответ: Здравствуйте! Ваше обращение передано специалистам.

Напоминаем, согласно Федеральному закону «О внесении изменений в ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использовании угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности», подписанному президентом 1 мая 2019-го, с 1 января 2020 года пенсионерам-шахтёрам, проработавшим не менее 10 лет (или их вдовам) должны выдавать для отопления пайковый уголь (при наличии в их домах печного отопления). Как этот закон выполняется в жизни? Либо не дают вообще ничего, либо дают значительно меньше положенного. Отказывают под самыми разными предлогами, например выдвигают требование, а принесите справку что в доме, где вы жили 40 лет назад было печное отопление.

Александр Гартман, к примеру, вёл переписку по данному поводу около 10 лет. Последние 3 года переписка стала публичной, сопровождалась разными мероприятиями. К примеру, было сооружено чучело мэра перед пустым личным угольным складом, естественно, с последующим выкладыванием в интернет.

Наконец, июле 2022 года Александру Гартману пришло письмо из администрации Кемеровской области. В письме говорилось о том, что за ним (Гартманом) признано право на получение пайкового угля в размере 7,8 тонн. Признали, наконец. Но вот признанье есть, а угля нет до сих пор. И не только у отдельно взятого Гартмана.

Такие дела. Просто замечательные!



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Губернатор Цивилев, с приездом вас вместе с командой из командировки по Дальнему Востоку, где решался вопрос и о поддержке населения в такое затянувшееся, тяжёлое для страны время (санкции, война в Украине и т.д.). У нас же всё без изменений, и напомню, что закончился июль, следом август и вот уже декада осеннего сентября, а в углярке также пустота - НЕТ УГЛЯ т.е. ваша команда "Zпрофессионалов" как всегда - обгадилась...

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