Выселение на улице Красных Зорь. 15 сентября новая попытка

В Ростове-на-Дону по-прежнему не затихают многолетние жилищные неурядицы.

Часть погорельцев с Театрального спуска (выгоревшего в рамках заданных кварталов в августе 2017-го) до сих пор решают вопросы переселения, у жителей Социалистической 104 уже заканчивается процесс выселения, на Кривошлыковском 4, наоборот, осада жителей дома в разгаре — с начала сентября нет ни воды, ни света, ни газа. Все таковые жилищные мероприятия городских властей направлены на обход полноценной компенсации для жителей опальных домов и методичное освобождение необходимой территории для застройщиков.

На ростовской улице Красных Зорь 138/16 сейчас происходит тот же отъём жилья, с той лишь разницей, что квартира в данном случае ипотечная, и инициативу по выселению берут на себя не власти города, а банк КБ «Центр-Инвест».

Первое выселение семьи-инвалидов Калабиных-Малиевских закончилось их госпитализацией. Это произошло ещё 6 апреля 2022 года, когда судебные приставы приехали выселять семью, причём, выселять из квартиры, полностью оплаченной по ипотеке. Исполнительные действия были тогда отложены фактически по воле сирен скорой помощи, на которой увозили выселяемых на улицу инвалидов.

Лето Татьяна и Игорь провели на больничных койках, сочетая прохождение курса интенсивной терапии (пожилых людей довели до инсульта и инфаркта) с судебными разбирательствами.

9 июня 4-й кассационный суд г. Краснодара отменил решение Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону о передаче оплаченной ими квартиры банку. Дело было отправлено на новое рассмотрение.

8 сентября судья Кировского районного суда Галина Шандецкая поступила равно по примеру своего коллеги Романа Голованя. Судья Головань и ранее не видел ничего существенного, что долг банку семьёй Калабиных-Малиевских выплачен (и даже переплачен в связи с повышением банком процента выплат), и судья Шандецкая решила не видеть этого. Того, что вместо документов представлены какие-то подозрительные копии она (судья) тоже видеть не захотела. «Нас это не интересует» — по-судебному честно откомментировала она в ответ на запрос Калабиных-Малиевских о том, чтобы суд истребовал оригиналы документов. Благодаря её незаинтересованности в изучении всех сторон дела, было принято лёгкое решение, видимо, не во след судебной чести, о новом старте по выселению семьи.

15 сентября семью Калабиных-Малиевских будут снова выбрасывать на улицу (на этот раз усилиями приставов и правоохранителей) из полностью оплаченной по ипотеке квартиры.

Напоминаем. Данная история началась с того, что банк в одностороннем порядке повысил процент по ипотеке (не предупредив Калабиных-Малиевских). Затем квартира была продана банком предприимчивой семье Самохиных, а сам Сергей Самохин принимал активнейшее участие по выживанию семьи из квартиры (с нападением на Татьяну, взломом дверей, попыткой поджога). В настоящее время Калабины-Малиевские ещё не выселены, а квартира уже выставлена Самохиными на продажу на «Авито».