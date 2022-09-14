О мобилизации

Самому уже надоело писать и писать об идиотах во власти, но опять не сдержался, посему сначала дам коротенькую реплику.

Реликвия КПРФ в Госдуме залезла на трибуну и заявила:

«Чем специальная военная операция отличается от войны? Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением. Я вас подвожу к мысли, что идет война, и проиграть ее мы не имеем права. Сейчас не паниковать. Нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы», - заявил Зюганов.

А за ним и: «Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил, что без объявления всеобщей мобилизации Россия не сможет «победить» в войне с Украиной. По его словам, российскому обществу следует консолидироваться. Сейчас же часть граждан «праздно проводит время», поскольку война их никак не касается и идет «где-то там», сказал Шеремет изданию Ura.Ru».

У меня вопрос – а что эти дураки имеют в виду под мобилизацией? Какое-такое единение народа с ворами?

Про Зюганова промолчим, но, как видите, и этот Шеремет, занимающийся в Думе как бы безопасностью России, совершенно не в курсе дела, что «мобилизация» - это не просто слово такое, умное. Для проведения мобилизации требуются командиры, оружие и техника. Вы в Думе их заготовили? В уже воюющих на Украине частях и подразделениях уже не хватает командного состава, а танки на Украину свозят, чуть ли не со времён Отечественной войны. А эти дураки без мобилизации прямо кушать не могут.

И Песков прокукарекал на это заявление: «Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мобилизация резервов в вооруженные силы России пока не планируется», - то есть сделал вид, что, «как только, так сразу»!

А давайте зададим себе вопрос, а кто в России имеет право или обязан мобилизацию объявить? От чьего имени должно прозвучать: «В таких-то и таких-то областях России призвать на службу в армию военнообязанных таких-то и таких годов рождения»?

Ведь для этого - для объявления мобилизации - требуется закон, в котором было бы указано, кто именно объявляет в России мобилизацию, и поэтому в болтовне о мобилизации самое смешное не нехватка ресурсов, а отсутствие в России инстанции, которая по закону имеет право мобилизацию объявлять. Оценили юмор? В России некому законную мобилизацию объявлять! Это что же, БЛД, за государство такое?!

Вот Федеральный закон от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне», статья 20 «Мобилизация»:

«Порядок мобилизационной подготовки и проведения мобилизации определяется федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». О мобилизации всё.

А вот Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.1997 №31-ФЗ, в нём раздел II. «Полномочия Президента Российской Федерации и органов государственной власти Российской Федерации, полномочия и функции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области мобилизационной подготовки и мобилизации».

И полномочия такие (извините за длинноты, но цитирую полностью):

«Статья 4. Полномочия Президента Российской Федерации

1. Президент Российской Федерации:

1) определяет цели и задачи мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации;

2) издает нормативные правовые акты в области мобилизационной подготовки и мобилизации;

3) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти в области мобилизационной подготовки и мобилизации;

4) устанавливает порядок представления ежегодных докладов о состоянии мобилизационной готовности Российской Федерации;

5) ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации о сотрудничестве в области мобилизационной подготовки и мобилизации;

6) в случаях агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации, объявляет общую или частичную мобилизацию с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе;

7) устанавливает режим работы органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в период мобилизации и в военное время;

8) устанавливает порядок организации работ по бронированию на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях;

9) предоставляет (приостанавливает) право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам или отдельным категориям граждан.

2. Президент Российской Федерации кроме полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляет и иные полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации, не урегулированные настоящим Федеральным законом».

А вот:

«Статья 5 «Полномочия палат Федерального Собрания»

1. Совет Федерации:

1) рассматривает расходы на мобилизационную подготовку, установленные принятым Государственной Думой федеральным законом о федеральном бюджете;

2) рассматривает принятые Государственной Думой федеральные законы в области обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации;

2. Государственная Дума:

1) устанавливает расходы на мобилизационную подготовку федеральным законом о федеральном бюджете;

2) принимает федеральные законы в области обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации».

И в этом законе о мобилизации это тоже всё.

В Конституции РФ и слова «мобилизация» нет.

Так кто её объявляет, кто принимает решение о начала и проведении мобилизации? Кто объявляет, в каких областях России мобилизация проводится и военнообязанные каких годов рождения призываются и в связи с чем?

Как это - кто? Как обычно, дед Пихто! Ну или конь в пальто.

Нет, ну мы понимаем, что объявит мобилизацию дежурный артист в роли президента Путина – дебильным депутатам Думы к такому не привыкать – вон, эти артисты и войну начали без малейших для этого оснований и совершая преступление, предусмотренное статьёй 353 УК РФ. А депутатам Думы хоть бы хны – их бронированные лбы никакой «Джевелин» не возьмёт. Но я не об этом.

Ведь вот эти депутатские уроды 30 лет насиживают в Думе геморрой, уничтожили всю оппозицию, запретили уже всё, что нельзя, а подумать, как и кем мобилизацию объявить, ума у 450 баранов до сих пор не хватило.