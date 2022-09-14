Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Власти Грузии могут организовать референдум по вопросу войны с Россией

Опубликовано 14.09.2022 в разделе комментариев 0

грузия война россия
Власти Грузии могут организовать референдум по вопросу войны с Россией

Такое заявление сделал глава правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Кобахидзе. По его словам, власти будут действовать так, как пожелает народ.

Партия «Грузинская мечта» - правящая, так что и провести референдум, и получить на нем нужный результат, она может. У грузин достаточно причин воевать с Россией, так что ничего удивительного в том, что на Кавказе откроют второй фронт, нет. Влияние США в бывшей советской республике является определяющим, программа "Грузинской мечты" - «восстановление территориальной целостности», «внедрение западных ценностей», а также вхождение в состав ЕС и НАТО.

Вероятно, в Тбилиси сочли момент подходящим: Россия терпит поражение на Украине, самое время общими усилиями добить "русского медведя".

Небольшая грузинская армия функционирует по стандартам НАТО, нет сомнения, что ее довооружат и докомплектуют "добровольцами", Под видом грузинской армии, таким образом, в войну вступит компактный контингент НАТО.

Очень большой проблемы в этом для российской армии нет - ядерным фугасом взрывается Рокский тоннель и уничтожаются остатки грузинского флота прямо в местах базирования, после чего военной опасности для РФ Грузия почти не будет представлять.

Торговое эмбарго и остановка туризма - это прямо сейчас, не дожидаясь референдума, как превентивная мера. Плюс угроза ударов по коммуникациям, в первую очередь объектам элетроэнергетики - не надо забывать, что электроэнергию Грузия получает в том числе и из Абхазии, которую намеревается присоединить обратно с традиционным геноцидом.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы будете голосовать на предстоящих муниципальных выборах?:
Результаты
Интернет-ТВ
Остановлен последний энергоблок на крупнейшей в Европе АЭС
Остановлен последний энергоблок на крупнейшей в Ев...
11.09.2022
Пространство, в котором возможно всё
Пространство, в котором возможно всё
10.09.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Уголь для шахтёров. Признание права есть, а угля - нет!
Власти Грузии могут организовать референдум по вопросу войны с Россией (0)
О мобилизации (0)
Школьникам будут рассказывать о спецоперации весь учебный год (6)
Цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты (5)
Наш опрос на тему выборов дал неожиданный результат (2)
Шенгенская виза подорожала в 6 раз (3)
ФСБ займется профсоюзом (2)
Покушение на ректора Херсонского университета (17)
На чёртовом колесе (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss