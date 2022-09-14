Власти Грузии могут организовать референдум по вопросу войны с Россией

Такое заявление сделал глава правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Кобахидзе. По его словам, власти будут действовать так, как пожелает народ.

Партия «Грузинская мечта» - правящая, так что и провести референдум, и получить на нем нужный результат, она может. У грузин достаточно причин воевать с Россией, так что ничего удивительного в том, что на Кавказе откроют второй фронт, нет. Влияние США в бывшей советской республике является определяющим, программа "Грузинской мечты" - «восстановление территориальной целостности», «внедрение западных ценностей», а также вхождение в состав ЕС и НАТО.

Вероятно, в Тбилиси сочли момент подходящим: Россия терпит поражение на Украине, самое время общими усилиями добить "русского медведя".

Небольшая грузинская армия функционирует по стандартам НАТО, нет сомнения, что ее довооружат и докомплектуют "добровольцами", Под видом грузинской армии, таким образом, в войну вступит компактный контингент НАТО.

Очень большой проблемы в этом для российской армии нет - ядерным фугасом взрывается Рокский тоннель и уничтожаются остатки грузинского флота прямо в местах базирования, после чего военной опасности для РФ Грузия почти не будет представлять.

Торговое эмбарго и остановка туризма - это прямо сейчас, не дожидаясь референдума, как превентивная мера. Плюс угроза ударов по коммуникациям, в первую очередь объектам элетроэнергетики - не надо забывать, что электроэнергию Грузия получает в том числе и из Абхазии, которую намеревается присоединить обратно с традиционным геноцидом.

А.Б.