В США открыто обсуждают расширение театра военных действий за пределы Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США генерал Джон Кирби заявил, что Россия все еще располагает очень крупными и мощными вооруженными силами.

По его словам, Москва столкнулась со множеством «ею же созданных проблем на Украине».

«Но это все еще очень крупная и очень мощная военная сила. В распоряжении господина Путина остается уйма военных возможностей, которые могут быть задействованы не только на Украине, но потенциально в других местах», — заявил он.

Ключевые слова "все еще".

Судя по всему, рассматривается вопрос о постепенном истощении военного и военно-промышленного потенциала России в ряде региональных конфликтов, например, в Грузии. Хотя мы наблюдаем активизцию и в армяно-азербайджанском конфликтое, и в Таджикистане.

США всерьез занялись ослаблением военного потенциала РФ, видимо, до безопасного для себя уровня, когда будет решаться, произойдет ли эскалация конфликта на европейском ТВД с участием новых членов НАТО, или все ограничится ослаблением по азиатской периферии с потерей вообще какого-либо влияния на постсоветские республики и ликвидацией зависимых территорий, уничтожения осавшихся военных баз и постановке под внешний контроль ядерных арсеналов.

А.Б.