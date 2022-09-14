Вербовка депутатов? Пожалуйста!

Представитель Тайваня в США встретилась с депутатами-сторонниками санкций против Пекина

Представитель Тайваня в США Сяо Мэйцинь провела неофициальную встречу с депутатами-сторонниками санкций против Пекина, сообщает Reuters.

Неофициальное мероприятие в Вашингтоне посетили 60 законодателей из Британии, Австралии, Канады, Индии, Японии, Литвы, Украины, Новой Зеландии и Нидерландов.

Они уже на этой неделе могут подписать обязательство призывать свои правительства оказывать «большее сдерживание против военных или других принудительных действий» со стороны КНР.

Тут впечатляет масштаб - какой-то представитель с непонятным статусом никем не признанного острова собирает вокруг себя 60 парламентариев из десятка крупных стран и требует от них каких-то обязательств. И освещает эти посиделки Reuters.

Ключевой момент - встреча проходит в Вашингтоне, но американских парламентариев на ней нет.

Судя по всему, если мир движется к мировой войне, то путь проходит через Тайвань. А если к апокалипсису, то через Запорожскую АЭС.

А.Б.