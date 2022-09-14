У короля потекла ручка... А если б унитаз?

Король Великобритании Карл III разозлился из-за протекшей перьевой ручки.

Инцидент произошел вчера, 13 сентября, когда он делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо — королевской резиденции в графстве Даун.

Изначально монарх написал неверную дату, а после заметил, что перо испачкало ему руку. «О боже, ненавижу это»,— сказал он.

Карл III передал ручку своей жене Камилле. Она обратила внимание, что ручка продолжает протекать, и ее забрал один из помощников.

Король тем временем вытер руку платком, после чего перед уходом снова выругался: «Я не выношу эту чертову штуковину… каждый раз эта мерзость».

Это все среди главных мировых новостей, в том числе и в Яндексе, и в Рамблере и так далее. В Горловке снаряды ВСУ убили четверых подростков, Грузия готовится воевать с Россией, Тайвань тоже готовится к войне - и у короля потекла ручка... Так детально, в подробнеостях - что сказал, кому передал прибор, чем вытер руку...

Представляете себе, что бы было, если б под королем сломался унитаз?

А.Б.