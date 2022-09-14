Умер бессменный на протяжении 25 лет главред "Комсомолки"

Умер Сунгоркин, "Суня", конечно, самые глубокие соболезнования - человек вписал себя в историю отечественной журналистики, разными красками, но яркими... Но, будучи сам в возрасте, скажу - в чем-то можно и позавидовать - в экспедиции по Дальнему Востоку, с друзьями, хватил удар - и привет. На фоне если не полного, то уверенного здоровья, жил хорошо, широко - молодец, в общем.

Не от водки и от простуд...

Но, поскольку Владимир Сунгоркин и правда личность вполне историческая, то и некролог будет вроде исторического экскурса.

Что редкость нынче - Сунгоркин пришед на должность главреда КП путем голосования в коллективе. Тогда это было принято. Хотя время свободы прессы уже закончилось: в начале 1994 года бывшие свободные СМИ скомпоновали в медиа-холдинги и раздали тогдашним олигархам. КП с бранчами досталась "Норильскому никелю", что естественно повлияло на линию газеты.

Но к тому времени из "Комсомольской правды" уже выделилась либерально-демократическая часть, создав сначала "Новую ежедневную газету", потом просто "Новую". Так что оставшийся коллектив был умеренно-демократическим, хотя и очень профессиональным, так что последующие изменения реальности прошли для газеты практически безоблачно. Да и предшествовавший Сунгоркину Владислав Фронин тоже никуда не делся, сначала пересидел в "Деловом вторнике", тоже извод из КП, а потом пересел в крело главреда главной газеты страны - "Российской газеты", где благополучно обитает и по сей день.

Главреды КП вообще продвигаются по жизни вполне блистательно - Геннадий Селезнев, например, перешел в "Правду", а потом два созыва возглавлял Государственную думу РФ.

Но о Сунгоркине - он после 1997 года никуда особо не передвигался, возглавляя самую тиражную газету страны. Конкуренция с МК была выиграна - в годы перестройки "Московский комсомолец", газета для столичной публики, выдвинулся было на более значимые позиции, но КП, в руководстве которой сроду не держали москвичей, на финал выиграла тендер за благосклонность Кремля, а потом и все объективные показатели.

Фактически, главред новер один в стране - это и был Сунгоркин.

Какая страна, такая и газета... Но газета все же немножко лучше.