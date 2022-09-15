Певица геноцида

Добавлю к предыдущей статье.

Некая Елена Панина уже не кормится от депутатских кормушек, – её оттащили от депутатского корыта Госдумы в 2021 году, но дали в кормление некую организацию РУССТРАТ. Как эта организация сама о себе пишет – это «взгляд на мировую политику и экономику, глобальное будущее и место России. Канал Института Русских стратегий». (Больше всего в этой рекламе бесят слова «Россия» и «Русский», но пока не об этом).

Сама Панина вам не хухры-мухры, а та ещё цаца: «политик, депутат Государственной думы II, IV, V, VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия», председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей. Доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН» Мало этого, в СССР она была и «секретарём Люблинского райкома КПСС, дважды избиралась депутатом районного совета. В 1988 году переведена на работу в Московский горком КПСС руководителем социально-экономического отдела».

И эта цаца, не моргнув глазом, 12.09.2022 года выдаёт следующий призыв: ««Нанести максимальный урон»: удары по энергосистеме Украины должны стать постоянными». И под ним обоснование:

«Если вчерашние удары по ТЭЦ на Украине действительно стали началом планомерного уничтожения ее энергетической инфраструктуры, то война приобретает совершенно новый характер. В случае систематической работы ВС РФ:

— Нехватка электроэнергии катастрофически увеличит экономические издержки Киева и его спонсоров.

— Украинская логистика станет крайне затрудненной, а в ряде случае невозможной. Не получится ни вывозить зерно, ни поставлять Польше уголь, ни комфортно перебрасывать вооружение на фронт.

— Отдельно: ВСУ не смогут обстреливать Запорожскую АЭС. Она, как и другие атомные станции, тут же станет ценнейшим ресурсом, без которого Украина откатится в цивилизационном развитии на долгие годы.

— Возникнут проблемы даже с пропагандой: большая часть украинцев по-прежнему получает месседжи власти через ТВ.

Задача-минимум — постоянно держать в выключенном состоянии украинские подстанции, от генерации которых зависит частота в системе энергоснабжения (50 герц). Если потребление больше генерации, то даже на нетронутых ТЭЦ начнется «подтормаживание» генераторов, и частота системы упадет ниже необходимых 50 Гц.

Это приведет к веерным отключениям по всей Украине и серьезным инфраструктурным трудностям. Киеву придется тратить значительное количество топлива на дизельные генераторы — с очевидным перекосом в сторону нужд ВСУ и спецслужб.

Однако надо понимать, что частичная дестабилизация украинских электросетей оставит Киеву много возможностей. В этом случае там просто включится система АЧР — автоматической частотной разгрузки, которая отключит потребителей третьей категории, то есть жилой сектор. Но останутся запитанными больницы и непрерывное промышленное производство, в том числе насосы газо- и нефтеперекачки.

То есть даже транзит газа через Украину не пострадает. Хотя, может быть, и зря.

Столь же трезво следует оценивать приоритеты Киева и его хозяев. Даже полное погружение во мрак не заставит их отказаться от войны с Россией, поскольку ни Украина, ни ее народ не являются для них самоценными.

Отсюда главный вывод: удары ВС РФ по энергосети Украины должны преследовать в первую очередь военно-политические, а не демонстрационно-пропагандистские цели. Бить по ТЭЦ нужно, чтобы нанести Украине и ее армии максимальный урон, а не чтобы ей что-то «доказать» или на что-то «намекнуть».

И все это должно сопровождаться ударами по другим важнейшим целям в украинском тылу: правительственным зданиям, транспортным узлам, мостам, тоннелям, иным критически важным объектам.

Если же ночные взрывы на энергетической инфраструктуре Украины оказались единичным «эксцессом», то это лишь укрепит уверенность Киева и Вашингтона в собственных силах». https://russtrat.ru/news/12-sentyabrya-2022-1451-11167

Экий стратег! Посмотрите её паспорт – это же Александр Македонский!

Во-первых, почему-то этой дуре никто не сообщил, что все органы власти в России старательно убеждают друг друга в том, что никакой войны с Украиной нет, что это всего лишь невинная специальная такая военная операция. А Панина уверяет, что Россия воюют с Украиной. Уверяет правильно, да только уверяет супротив того, что блеют остальные представители власти и её нынешней партии «Единая Россия».

Во-вторых, Панина ещё раз показала на своём примере, что самки гораздо более злобные существа, нежели самцы. Как-то даже от тупых мужиков до сих пор не было призыва уничтожать граждан Украины поголовно – и украинцев, и русских. И уничтожать только потому, что после многолетнего руководства Россией эта Панина развалила Россию в экономическом и моральном плане до такого состояния, когда, превосходя Украину в численности населения в три раза, и в военном отношении в десятки раз, армия России не способна победить армию Украины на поле боя. Ну, никак!

И теперь этот райкомовский организм в тупом бессилии призывает уничтожать на Украине женщин и детей, чтобы как-то оправдать те средства, которые она прожрала, изображая из себя сначала коммуниста, а потом депутата Госдумы. Вот уморим население Украины, и вооружённые силы России ринутся на хохлов в атаку с криками: «Умрём за футбольный клуб «Челси» Абрамовича, за дорогих проституток для яхты Дерипаски, за золотые обои дворца Усманова!», - и т.д.

Эта баба мелет слова, не понимая их сути – истинный интеллигент! Спросите себя - вот что в её понимании означает: «Задача-минимум — постоянно держать в выключенном состоянии украинские подстанции, от генерации которых зависит частота в системе энергоснабжения (50 герц)»? Из её слов следует, что частота тока в сети зависит не от нагрузки, а от «генерации подстанций». Много подстанций нагенерируют – будет частота 100 герц, мало – всего 10 герц. Вопрос к этому доктору и профессору – ну, и сколько же подстанций в час генерируется на Украине сегодня?

ДБЛ, БЛД! Неконтролируемый поток «вумных слов»!

Логики ни на грамм, с одной стороны пишет, что: «Столь же трезво следует оценивать приоритеты Киева и его хозяев. Даже полное погружение во мрак не заставит их отказаться от войны с Россией, поскольку ни Украина, ни ее народ не являются для них самоценными».

И что надо делать после этого «трезвого взгляда»? Уничтожать! Но уничтожать не власти в Киеве и их хозяев – нет! По Паниной надо уничтожать народ Украины!

И уничтожив народ, победить нацизм? Уничтожая народ, победить Киев, для которого народ не является ценностью?

В пароксизме своего идиотизма, Панина как-то начисто не принимает во внимание репрессалий со стоны Киева и НАТО – ответных точно таких же мер против народа России – погружение народа России в тьму и холод.

Паниной плевать на то, что русские, как когда-то немцы после Второй мировой войны, станут на многие поколения не людьми, а ненавидимыми всем миром ублюдками.

Эти, прости господи, депутаты и депутатки не люди, а какие-то злобные вурдалаки, и именно эти вурдалаки возглавили сначала КПСС, а затем и Россию. Вот какое эти уроды имеют отношение к русским людям? Разве русские призывали бы умерщвлять и украинцев, и русских в Малороссии голодом и холодом?

В 1941 году, когда немцы стремительно оккупировали Украину, Первый секретарь компартии Украины, Н.С. Хрущёв, дал приказ при отступлении уничтожать не только промышленные предприятия, но и посевы, и скот. Сталин запретил уничтожать посевы и скот, а по легенде позвонил и, якобы, сказал: «Уймись, дурак! Чем люди будут жить в оккупации?» Сегодня у нас нет никаких даже издали похожих государственных деятелей, которые думали бы о народе.

У нас во власти не люди - это паразиты на теле России, как когда-то они были паразитами на теле СССР и КПСС.

Хотя, с другой стороны, идиотизм Паниной во благо. Она ведь не стесняясь объявляет себя тем, от чего пытаются откреститься нынешние депутаты Думы, - Панина открыто объявляет себя преступницей, подстрекающей совершать преступление, запрещённое частью 2 статьи 353 УК РФ «Ведение агрессивной войны». Мало этого, её призывы к созданию на Украине невыносимых жизненных условий, рассчитанных на уничтожение граждан Украины, это преступление, запрещённое статьёй 357 УК РФ «Геноцид»:

«Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью».

И Панина, с учётом статьи 33 УК РФ является подстрекателем и к геноциду, следовательно, это ей по действующему в России закону полагается от 12 лет до смертной казни.

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Внешне всё в «элитке» России выглядит так, как будто все её члены - это какие-то опущенные отморозки, которым на всё наплевать. Не без того, но, на самом деле они в первую очередь идиоты. Они не способны и не были способны освоить элементарных вещей из профессии государственного деятеля потому, что никогда не отвечали за результаты своей болтовни.

А умных и ответственных уже давно из Думы вычистили.