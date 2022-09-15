Прилетело уже и в Ставрополье

Неизвестный летательный аппарат упал в Туркменском округе Ставропольского края. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

«В 17:05 мск поступило сообщение о падение неизвестного летательного аппарата в районе села Кендже-Кулак Туркменского округа Ставропольского края. Информация уточняется», — сказано в сообщении.

По информации Telegram-канала Mash, в результате падения беспилотника пострадали пять человек, в том числе 7-летний ребенок.

По словам местных жителей, были слышны два мощных взрыва.

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От украинских позиций, откуда теоретически мог прилететь БПЛ, до этого Туркменского района никак не меньше 650 километров. На какую же дальность рассчитаны украинские беспилотники?

С таким же успехом тогда можно бомбить Москву, если из Харькова. А из какой-нибудь Шостки и того ближе.

А.Б.