Бифитер уже не тот...

Во время дежурства у гроба Елизаветы II королевский стражник упал в обморок.

Дожили. Раньше стражников, обычно наемников, во дворце прозвали бифитерами - пожирателями бифштексов. Здоровые были такие дядьки, мордатые, розовощение - ну как на картинке джина "Бифитер".

А теперь что за золотушное поколение?

Я сначала думал, что привиделось чего солдату - ну как в гоголевском "Вие". Но посмотрел видео - нет, кругом народу полно, и королева покойная лежит смирно, в гробу не летает.

Ну, значит, стейки в МакДональдсе совсем не те, что раньше пожирали наемники во дворце.

Или не в коня корм...

А.Б.