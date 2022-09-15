Российские войска не отступили, а перебросились

"Для достижения заявленных целей специальной военной операции <...> принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что переброска сил осуществлялась в течение трех дней. За это время было выполнено несколько отвлекающих и демонстрационных маневров. Параллельно по противнику наносились артиллерийские, ракетные и авиационные удары для недопущения потерь среди российских солдат.

За время переброски войск было уничтожено больше 2 тысяч иностранных и украинских боевиков, а также 100 единиц вражеской техники, подчеркнули в Минобороны.

Ранее в ВГА Харьковской области сообщили о срыве российскими военными попытки окружения и захвата Балаклеи, предпринятой ВСУ. Сначала украинские военные смогли прорвать линию обороны, однако затем были отброшены.

Это я полностью привожу сообщение Москвы-24.

Какая оборона и угроза окружения, если войска просто перебрасывали с одного направления на другое?

Не говоря уже о том, что на Донецком направлении ВСУ 8 лет укрепляли позиции и концентрировали войска и технику, а на харьковском все было свободно.

Ну, в общем, я восхищен правдивостью и логичностью официальных сообщений. Мы никуда никогда не отступаем, мы наступаем назад.

А.Б.