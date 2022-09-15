Топонимика белой могилы...

Жители казахстанской столицы поддержали предложение вернуть городу название Астана.

Это следует из трансляции публичных слушаний, которая велась в социальных сетях местного представительного органа власти.

На этой неделе городские власти предложили высказаться по поводу переименования столицы.

Так, заместитель директора Института истории государства Буркитбай Аяган отметил, что роль первого президента Нурсултана Назарбаева в становлении Казахстана была неоценимой, но переименование столицы в его честь оказалось поспешным.

Новое переименование города обойдется значительно дешевле, чем три года назад, когда Астана стала Нур-Султаном. В 2019 году мэрия потратила на изменение вывесок, бланков и печатей порядка 60 тысяч долларов, но в этом году расходы будут намного меньше с учетом перехода на цифровой документооборот.

Столица Казахстана стала Нур-Султаном в марте 2019 года. С идеей переименования тогда выступил никто иной, как Касым-Жомарт Токаев. В тот же день парламент принял соответствующие поправки к конституции.

В начале сентября депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") предложила вернуть столице название Астана. По мнению парламентариев, неправильно при жизни человека называть его именем город.

Может, и неправильно, но ведь есть и другой способ избежать этого казуса... Нет человека, нет проблемы.

И вопрос - какое название является историческим?

До вхождения в состав России в Казахстане городов вообще не было. Основан казаками в 1830 году как Акмолинск и до 1961 года так и назывался Акмолинском, в 1961-1992 годах стал Целиноградом, а затем Акмолой, что-то вроде белой могилы по казахски. Не очень благозвучно... Дальше история известна.

И по всему выходит, что историческим названием и является белая могила...

А.Б.