Трое погибших - мало для введения ЧС?

Режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" ввели в шести муниципалитетах Приморья.

В ликвидации последствий бедствия участвуют более 750 человек и почти 300 единиц техники.

Из 1072 приусадебных участков, которые затопило во время тайфуна, вода остается только на 180, сообщило ГУ МЧС по региону.

3 человека погибли. В шести населенных пунктах остается подтоплено 63 частных дома и 180 приусадебных участков. За сутки восстановлено семь мостов, поврежденным остается 21 мост. Дорожное сообщение нарушено с одиннадцатью населенными пунктами.

Авиацией МЧС России доставлено груза общей массой около 35 тонн, включая 24,5 тонны гуманитарной помощи. Людям доставляются продукты питания и предметы первой необходимости: бутилированная вода, хлеб, мука, газовые баллоны, портативные газовые плиты

Губернатор Кожемяко обратился с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня.

Ответ центра пока не известен...