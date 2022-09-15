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Московский листок

О мобилизации (в головах и не только)

Опубликовано 15.09.2022 автором Борис Кагарлицкий в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
О мобилизации (в головах и не только)

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

 

Сначала Геннадий Зюганов и Сергей Миронов (если не забыли, они у нас когда-то числились оппозицией) призвали к мобилизации, объявив спецоперацию всё-таки войной. Наша оппозиция тем и отличается от правящей партии, что в своем верноподданническом рвении далеко её превосходит.

 

Однако не прошло и суток, как оба дали задний ход, причем каждый по-своему. Представители КПРФ объяснили, что речь шла о хозяйственной мобилизации. А тех, кто слова Зюганова интерпретировал иначе, призвали казнить. Сергей Миронов нашел более изящное решение, заявив, что речь идет о мобилизации в головах. Как она будет проходить, кто и откуда будет присылать повестку голове Сергея Михайловича, пока непонятно.

 

Скорость, с которой думские политики произвели переосмысление собственных слов, наводит на некоторые вопросы. Понятно, что эти люди давно не позволяют себе самостоятельных инициатив, не согласованных или хотя бы не проговоренных с кураторами из администрации. И нашу как бы оппозицию уже не в первый раз используют для тестирования инициатив, запланированных в Кремле. Ранее для этого идеально подходил Жириновский, но он, увы, нас покинул.

 

Вопрос не в том, было ли выступление согласовано, а в том, почему так быстро отыграли назад. На мой взгляд, это свидетельствует не столько о том, что общественная реакция на инициативу оказалась далеко не восторженной, сколько о том, что в верхах существуют острые разногласия. И я не исключу, что в первом кабинете Зюганову и Миронову сказали одно, а во втором, несколько часов спустя, прямо противоположное. Ну, или позвонили с двух разных номеров. И это были не пранкеры.

 

Проблема мобилизации остается технически неразрешимой, поскольку позитивный военный эффект при сложившихся обстоятельствах окажется минимален, а вот негативные последствия, хоть и не могут быть предсказаны сейчас в полном объеме, будут очень значительными. Военные и административные аппараты к проведению мобилизации не готовы, на решение проблем с вооружением, обучением, транспортировкой людей и слаживанием новых подразделений пойдут месяцы, а хаос на железных дорогах и дезорганизация хозяйственной работы наступят гораздо быстрее. Даже если мобилизация будет частичной, в нескольких приграничных областях, то последствия окажутся такими же, только в немного меньшем масштабе (но и потенциальные выгоды от данной затеи будут не особо заметными). И это ещё при условии, что население «отнесется с пониманием» к подобным приказам.

 

Масштабы проблем прекрасно осознают представители силового блока и региональные власти, которые будут отбиваться от данного начинания изо всех сил. Беда лишь в том, что изрядная часть политиков и чиновников искренне верит, будто стоит произнести магическое слово «мобилизация», как всё само собой сложится. Правда, заклинание «импортозамещение» они уже многократно произносили — без какого-либо эффекта. Но это, похоже, их ничему не научило.

 

Опыт показывает, что нелогичность и очевидная неэффективность предлагаемого решения отнюдь не свидетельствует о том, что оно не будет принято. Но по мере того, как назревает необходимость решать хоть что-то, разногласия обостряются.

 

Пока что мобилизация проходит только в головах пропагандистов и депутатов. Когда и если её попытаются перенести в реальную жизнь, мы увидим совсем другую картину.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Проблема мобилизации прежде всего социальная написал 15.09.2022 11:44
После увеличения пенсионного возраста, после развала медицины и мер коронабесной изоляции, после резкого роста цен с начала войны в Украине очень много простых людей против режима финансовой олигархии в РФ. Начать в РФ мобилизацию - значит дать недовольным в руки оружие.
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