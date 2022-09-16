Почему социалистической партии нет... но она назрела

Многие читатели согласны с основным посылом статей автора этих строк. Насчет украинских событий не в последнюю очередь, и когда современный Советский Союз будет единственным выходом из кризиса.

Но они возражают, и вполне резонно, что нужен соответствующий метод в виде социалистической партии. Ну, не считать же таковой разложившуюся КПРФ. Ее члены, в частности, являются аж руководителями регионов и третьего по величине города России. Но ни о каких оппозиционных действиях и не слышно; а новосибирский Локоть является даже столпом местных буржуев.

Это ясно. Но когда спрашиваешь, а какие мысли насчет партийной программы, – такая болтология начинается, что хоть стой, хоть падай. Если подытожить, то единственный «козырь» в субъективном моменте. Вот, мол, если я буду начальником, то все будет конгениально.

Или, и хрен редьки не слаще, другие предлагают раскрутить профсоюзную работу. Мол, многие левые партии выросли из профсоюзов. Ну, хорошо; а знает ли оппонент, что профсоюзов в первом Советском Союзе было десятками миллионов членов?!.. Стоит надеяться, что знает. Тогда почему Союз рухнул?!.. Упс, немая сцена из «Ревизора». Или, опять двадцать пять, - а вот если наша группа будет руководством профсоюзов, - то нирвана наступит непременно. Опять субъективный момент, и что ж ты будешь делать.

***

Единственная организация, выдвинувшая системное отличие – это РКРП, и предлагающая вернуться к досталинским выборам (территориально-производственным). Но это закидон в другую крайность. Мало того, что неподконтрольная трудовому коллективу дирекция предприятия имеет гигантские возможности бюрократизировать даже производственные выборы, и о чем чуть ниже; так еще и базовые принципы демократии в виде всеобщих, равных, прямых и тайных выборов выбрасываются в мусорную корзину. Следовательно, речь идет о банальной реакции, не соответствующей современным производительным силам.

Что ж, тогда автор предлагает свой вариант. Территориальные выборы с 1936 года – это демократия и прогресс. Но можно и нужно сделать их еще демократичнее. Во-первых, руководство советской организации должно выбираться самим трудовым коллективом. Насчет атомной станции еще можно подумать (нужно все равно, но в разумных пределах) – но уж насчет школы-поликлиники или ремонтного завода со всеми подобными выборы назрели и перезрели. Да, тогда ответственность всего коллектива возрастает – но современные трудящиеся готовы к этому полностью. Спасибо капитализму как подготовительной стадии социализма, и он научил считать копеечку.

А во-вторых, Советскую власть надо приблизить к народу еще сильнее и в виде поголовных советских республик, и в виде многочисленных районных предприятий (МУП, по нынешнему языку), а также в виде обязательных коммун-ТОС с окладом старосты (смотри предыдущую статью автора «Атака ВСУ…»). И тогда демократия поднимется на новый качественный уровень, и вот в чем системное отличие второго Союза от первого.

И тут, бац… некоторые агитаторы за новую партию исчезают полностью. Странно, ведь сами напрашивались в друзья. Ведь сами и первые присылали письма на емелю. Ан нет, испаряются. Автор решил выяснить все же, в чем дело; и достал одного «инициатора» до печенок. И оказалось, что подобным деятелям нужно лишь на кривой кобыле косой угол объехать. С одной стороны, хочется и выступать от имени народа для пущей популярности; а с другой стороны, как бы сразу в начальники. Но тогда и перспектива выборов в трудовых коллективах и с полным самоуправлением – «что-то не то». Точнее, подобные «коммунисты» хотят восстановить всю ту же партийно-хозяйственную номенклатуру, разве что подкрашенную - и трудовые выборы с МУП-коммунами не вписываются в такой «идеал» с самого начала. Отсюда и «энтузиазм» исчезает.

***

Следовательно, сейчас самый трудный, но решающий момент. «Старики» не хотят, да и не умеют работать в условиях самостоятельности и демократии – а «молодежь» еще незрелая, и верящая в «патриотический» бизнес. Но автор дает голову на отсечение, что все сломается в нынешнем году, и в самом лучшем смысле. Номенклатурные «старики» дискредитируются полностью, и наподобие того же Зюганова с компанией – а «молодежь» (условно, а то и средних лет) созреет очень быстро до социализма, и когда гнилость единороссовского режима, особенно в связи с украинскими событиями, станет шокирующей. Но если это так, - а это так, - тогда надо подумать о программе социалистической партии подробнее.

Ведь те же буржуа отточили ремесло тоталитаризма веками. Но два гнусных приема опасны особенно. Это «разделение властей» и «местное самоуправление». Помните знаменитую сцену «Штирлиц, а вас я попрошу остаться», и где Мюллер говорит пророческими словами насчет современной Украины. Но следующие слова стоит отметить особенно. «Как только где-нибудь, и вместо слова здравствуйте, произнесут «хайль» – знайте, там нас ждут, и оттуда мы начнем свое великое возрождение». Так вот, как только где-нибудь, и вместо слов «Советская власть», произнесут «разделение властей» и «местное самоуправление» - знайте, там буржуазия появилась, и оттуда ее тоталитаризм начнет расползаться по всему миру.

Но начнем с «разделения». Оно придумано для саботажа демократии, и никак иначе. Даже допустим, большинство депутатов оказалось прогрессивным – тогда буржуазный мэр-губернатор-президент будет тормозить их законы а-ля разделение властей, и пока реакционеры не подготовят военный переворот. Или, наоборот, если удалось проскочить демократическому президенту - тогда буржуазный парламент парализует все усилия. Хоть так, хоть этак, механизм «разделения властей» дает гигантскую фору реакции для подавления демократии.

А вот если власть у одного депутатского собрания, и с полным контролем над правительством, - Советская власть и является классическим примером этого, - тогда буржуазная реакция попадает в трудное положение. Если советское правительство владеет правительственными структурами, и силовыми не в последнюю очередь, то шансы контрреволюционного переворота уменьшаются резко.

И, похоже, многие трудящиеся, насмотревшись на единороссовский тоталитаризм, стали прозревать насчет протухшей рыбы «разделения властей». Но вот «местное самоуправление» еще продолжает пудрить мозги.

Ведь само словосочетание «местное самоуправление» приучает к фактическому рабству. И не мудрено. А что, самоуправление должно быть только на местном уровне, а на региональном и федеральном уже не должно?!.. Но это бред! Самоуправление народа должно быть снизу-доверху, и сверху-донизу. Оно должно быть на федеральном и региональном уровне даже в первую очередь. Следовательно, подразумевать под самоуправлением только местные дела, а федеральные и региональные отдавать на откуп буржуазии – это добровольное рабство.

А вот Советская власть не играет в эти подлые игры. Она говорит честно, что государство ответственно перед народом ВЕЗДЕ И ВСЕГДА. Вопрос совершенно в другом. Централизм, необходимый для всякого прогресса, должен быть демократическим, а не бюрократическим. Когда полезная инициатива с мест приводит к изменениям чем быстрее, тем лучше. Но уже очевидно: словосочетание «местное самоуправление» бессмысленно. Это оксюморон логически, и тоталитаризм практически.

Но все познается в сравнении. Нынешний и буржуазный муниципалитет – бардак. Зайдешь на любой сайт от Калининграда до Камчатки, стратегий и программ написано, как у дурака фантиков. А фактический социально-экономический рост с гулькин нос. И все потому, что… «местное самоуправление». Как командовать сверху-вниз, так все исполняется мгновенно. А как снизу-вверх, так выкручивайтесь сами. Ну вы же «свободны». Нет уж, хватит дурочку валять.

К примеру, гигантскую долю муниципальных расходов составляет образование. Даже приходится брать кредит у того же «Сбербанка» для выплаты окладов, и залезать в долги. И зачастую по вине самих федералов, не присылающих трансферты вовремя или в нужном количестве. Но ведь это полнейший тоталитаризм. То есть, муниципалитет обеспечивает СВОИМИ деньгами и долгами абсолютно чужие и федеральные обязанности. Да, потом трансферты присылаются – но ведь все дело как раз в своевременности оборота! А если бы не приходилось покрывать федеральный бардак; то были бы, наоборот, муниципальные надбавки тем же бюджетникам. Более того, приходится содержать бухгалтерию школ и подобный аппарат на СВОИ деньги, а не на федеральные. А почему?.. А местное самоуправление, видите ли.

Для сравнения, силовики такие же бюджетники. АН НЕТ! Они снабжаются из федерального бюджета сразу. А почему?.. А потому что с силовиками ссориться неохота, – опора режима, понимаешь, - поэтому деньги и вовремя, и в полном объеме, и мимо муниципалитета. Но тогда почему нельзя сделать абсолютно также с педагогами, и безо всякого «местного самоуправления»?!... Риторический вопрос.

Точно также с содержанием и строительством школ. Ахах, видите ли, губернатор или президент добавили денег на такую-то школу, и в связке с муниципальными деньгами. Да муниципальные деньги не должны участвовать в содержании и строительстве школ от слова «совсем»! Другое дело, если добавить какой-нибудь бассейн или зал художеств. Но как правило, и если это федеральная обязанность, как прописано в законе – то пусть федералы и строят все школы, и на свои деньги. Ан нет, «местное самоуправление», видите ли, да еще с передачей «госполномочий». Да под эту невообразимую путаницу можно доить муниципалитет до дистрофии.

И так далее и так далее насчет дорог, инфраструктуры, объектов культуры и прочее. А теперь представим, что «разделение властей» и вытекающее из него «местное самоуправление» … исчезают! А государственные обязанности простираются от столицы до района и каждой деревни; и подобно Советскому Союзу второго поколения. Ахах, ой-ой, завоют буржуазные идеологи, «недемократично», и бла-бла-бла. Нет уж, пусть засунут такую «демократию» себе в одно место пониже спины. А вот и педагоги, и медработники, и работники культуры, и даже силовики вплоть до рядового состава будут иметь и нормальный оклад при таком устройстве; но более того, даже достойные региональные и районные надбавки. Они создают спрос, а отсюда и хозрасчетные предприятия рабочих зарабатывают на приличный хлеб с маслом. А если еще и районные предприятия создадут мощные кластеры, и в помощь общенародным территориально-производственным комплексам – тогда страна будет расти не по дням, а по часам.

И вот почему «разделение властей» и «местное самоуправление» - банальный буржуазный тоталитаризм. И вот почему современный Советский Союз, который похерит всю эту мерзость, будет эффективнее в разы.

***

Итого. Социалистическая партия нужна позарез в современной России, и кто ж спорит. Такая партия назрела и перезрела. Да только что под ней понимать, и насчет принципиальной программы — это вопрос.

К сожалению, многие «старики» волюнтаристски субъективны, и по старой привычке (вот будет Сталин и в подобном духе, и все наладится, а насчет демократических реформ тупо и глухо). А «молодежь» пока еще не очень грамотна. Для последних «разделение властей» и вытекающее «местное самоуправление» навроде священной коровы. Как дикари с бусами от белых людей, и мол, это «демократия». Но это не демократия – а тоталитарное г…о. Ну, если политкорректнее, дешевка наподобие означенных бус.

А вот реальная демократия – это полное советское самоуправление, и смотри выше еще раз. К примеру, хотите свой бизнес с полной самореализацией – БЕРИТЕ! Хотите двухэтажный коттедж с джипом для себя и кабриолетом для подруги – да на здоровье. Времена уравниловки не вернутся никогда, и в одну реку войти дважды невозможно. К примеру, или вас выберут руководителем советского хозрасчетного предприятия (все работники имеют право быть выбранными, и без исключения); или будете кооператором на подряде, или индивидуальным субподрядчиком многочисленных районных предприятий (МУП). Возможностей для бизнеса, - даже не кредитом с залогом, а простой арендой ресурсов МУП, - будет завались.

Так что о Социалистической партии России (допустим, СПР) пора задуматься всем. Кто не имеет мажорный единороссовский блат, уж точно. Такая партия появится все равно, и когда путинский режим начнет распадаться на куски. А это отнюдь не такая долгая перспектива, как некоторым кажется, а максимум полгода. (Даже меньше по прикидкам автора; но это уже личное и творческое.)

И вот почему Социалистической партии пока нет, и в силу идеологического бардака… но она назрела, если этот бардак преодолеть.