Папа разрешил убивать "на условиях моральности"

Папа Римский Франциск заявил, что отправка вооружений на Украину может быть допустима, когда речь идет о защите собственной страны: «Это политическое решение, которое может быть допустимо с моральной точки зрения, если это делается из условий моральности, которых множество. Оно может быть антиморально, если существует намерение спровоцировать рост войны или продать вооружение, или перекинуть оружие, которое тебе больше не нужно», — рассказал он.
Папа Римский добавил, что защищаться не только законно, но и показывает выражение любви к родине.
***
Странный папа. А как же, "если хотят ударить тебя по правой щеке, подставь левую?"
Где в Евангелиях хоть слово о "защите отечества"?
Зато есть заповедь "Не убий!", причем без уточнений, дополнений и трактовок.
Да, конечно, были и крестовые походы (причем 4 поход был против православного Константинополя), и "христолюбивые воинства", и полковые священники. Но все и во все времена понимали, что это уступка церкви - политике. Нередко и сами священнослужители брали в руки меч, но то в средние века.
Но сейчас-то другое время. Все умеют читать, а некоторые - даже понимать прочитанное. И прочесть Моисеевы заповеди совсем не трудно, и темных мест в них нету - все предельно ясно. "Не убий!"
Но папа разрешил, как и в 1204-м году "убивать схизматиков". Ничего личного. Просто бизнес.
А.Б.
|
|
rock написал 16.09.2022 01:29
В городе Изюм Харьковской области после отступления российской армии было обнаружено массовое захоронение, содержащее около 440 могил. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на начальника Следственного управления полиции в Харьковской области Сергея Болвинова.
Он заявил, что все тела будут эксгумированы и отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. ...".
Сайт " https://www.svoboda.org/a/v-izyume-posle-otstupleniya-armii-rf-obnaruzhili-massovoe-zahoronenie/3203
Ракетными ударами ВС РФ взорвана дамба возле Кривого Рога. Город с населением 650 тысяч человек ОСТАЛСЯ без ВОДЫ и ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
" Одним ударом — двух зайцев: ВС России разрушили дамбу через Ингулец.
Российские войска нанесли удар по инфраструктурному объекту в районе города Кривой Рог — ракетным ударом поражена дамба на Карачуновском водохранилище, получила повреждения Криворожская ТЭС. Об этом сообщают местные криворожские и российские телеграм-каналы.
Власти Кривого Рога сообщили о восьми попаданиях по критической гидротехнической инфраструктуре. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко также подтвердил нанесение ракетных ударов. Куда именно были прилеты, он не уточнил, но написал, что пострадали гидротехнические сооружения, «имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении». ...Карачуновское водохранилище является основным источником питьевого водоснабжения Кривого Рога (очистная станция позволяет очищать до 200 тысяч кубометров воды в сутки), орошения земель, промышленного и бытового использования, ведения рыбопромысла. Криворожская ТЭС (бывшая ГРЭС) является третьей по мощности тепловой электростанцией Украины. ...".
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/09/14/odnim-udarom-dvuh-zaycev-vs-rossii-razrushili-dambu-cherez-in
А так стоит вспомнить о СУЩЕСТВОВАНИИ Гаагских конвенций 1899 и 1907 года, заложившие основу комплекса норм международного гуманитарного права и которые являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для их выполнения для стран, которые ведут боевые действия. Там стоит в том числе вот это:
" Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Принята 12 августа 1949 года Дипломатической конференцией для составления международных конвенций о защите жертв войны, заседавшей в Женеве с 21 апреля по 12 августа 1949 года.
Конвенция вступила в силу 21 октября 1950 г. Ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 17 апреля 1954 г. с оговорками по ст. 11 и ст. 45, сделанными при подписании.
Ратификационная грамота Союза ССР депонирована Правительству Швейцарии 10 мая 1954 года. Конвенция вступила в силу для СССР 10 ноября 1954 года....". Сайт " https://european-court-help.ru/zhenevskaja-konvencija-ot-12-avgusta-1949-goda-o-zashhite-grazhdansko
- есть ПРЯМОЕ НАРУШЕНИЯ этой Конвенции с соответствующими правовыми последствиями для РФ.