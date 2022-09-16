Папа разрешил убивать "на условиях моральности"

Папа Римский Франциск заявил, что отправка вооружений на Украину может быть допустима, когда речь идет о защите собственной страны: «Это политическое решение, которое может быть допустимо с моральной точки зрения, если это делается из условий моральности, которых множество. Оно может быть антиморально, если существует намерение спровоцировать рост войны или продать вооружение, или перекинуть оружие, которое тебе больше не нужно», — рассказал он.

Папа Римский добавил, что защищаться не только законно, но и показывает выражение любви к родине.

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Странный папа. А как же, "если хотят ударить тебя по правой щеке, подставь левую?"

Где в Евангелиях хоть слово о "защите отечества"?

Зато есть заповедь "Не убий!", причем без уточнений, дополнений и трактовок.

Да, конечно, были и крестовые походы (причем 4 поход был против православного Константинополя), и "христолюбивые воинства", и полковые священники. Но все и во все времена понимали, что это уступка церкви - политике. Нередко и сами священнослужители брали в руки меч, но то в средние века.

Но сейчас-то другое время. Все умеют читать, а некоторые - даже понимать прочитанное. И прочесть Моисеевы заповеди совсем не трудно, и темных мест в них нету - все предельно ясно. "Не убий!"

Но папа разрешил, как и в 1204-м году "убивать схизматиков". Ничего личного. Просто бизнес.

А.Б.