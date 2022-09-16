В Словакии сравняли с землей кладбище русских солдат, погибших во время Первой мировой.

Это кладбище открыли в 2014 году, после того как его отреставрировали на деньги российского посольства. Однако во время рабочей поездки посла России в восточные регионы республики выяснилось, что мемориал был разрушен.

- Латышские власти похвастались кадрами завершения сноса памятника Освободителям Риги, сообщает Дарья Митина. - 31 год латышские неонацисты шли к тому, чтобы открыто заявить - Мы вернулись. При этом сам снос транслировался в прямом эфире местного ТВ.

Президент Латвии Левит (еврей между прочим), - сообщает Митина, - надеется, что руками латышских националистов ему удастся реализовать "окончательное решение русского вопроса": "негативный эффект заключается в том, что в Латвии появилась одна нелояльная государству русскоязычная часть. Наша задача — разобраться с ней и изолировать ее от остального общества"...

А.Б.