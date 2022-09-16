Украинцы подрались под Ниццей, приняв друг друга за русских

Бывший военный с Украины ударил двух женщин, думая, что они россиянки. Те, в свою очередь, были уверены, что их избивает русский, поскольку они слушали песню на украинском языке с антироссийским подтекстом.

Задержанному предъявили обвинение и поместили под судебный надзор.

Это вообще-то проблема. В первую очередь для русских в Европе - милая и кажущаяся безопасной среда вдруг стала опасной. Мне кажется, трудновато жить среди людей, которых убеждают в том, что ты враг и тебя нужно уничтожить.

Но проблема и для европейцев - они получили разом многомиллионную диаспору, весьма агрессивную и с сильно развитым самомнением, к тому же в большинстве своем не намеренную возвращаться на родину. Но склонную устанавливать везде свои порядки. Скоро, наверно, увидим в той же Ницце и людей, примотанных к столбам с голой жопой...

Да и для самих украинцев ситуация неблагоприятная - быть беженцем вообще непросто, даже если в стране пребывания к тебе и неплохо относятся. Я могу это сказать на примере украинских беженцев в Москве - все про них как-то позабыли, а я продолжаю общаться...

Со временем накапливается и негатив, особенно когда гости сами его провоцируют. И скоро быть украинцем в Европе станет ничем не лучше, чем курдом или алжирцем.

А.Б.