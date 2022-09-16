Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Украинцы подрались под Ниццей, приняв друг друга за русских

Опубликовано 16.09.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Украинцы подрались под Ниццей, приняв друг друга за русских

Бывший военный с Украины ударил двух женщин, думая, что они россиянки. Те, в свою очередь, были уверены, что их избивает русский, поскольку они слушали песню на украинском языке с антироссийским подтекстом.

Задержанному предъявили обвинение и поместили под судебный надзор.

Это вообще-то проблема. В первую очередь для русских в Европе - милая и кажущаяся безопасной среда вдруг стала опасной. Мне кажется, трудновато жить среди людей, которых убеждают в том, что ты враг и тебя нужно уничтожить.

Но проблема и для европейцев - они получили разом многомиллионную диаспору, весьма агрессивную и с сильно развитым самомнением, к тому же в большинстве своем не намеренную возвращаться на родину. Но склонную устанавливать везде свои порядки. Скоро, наверно, увидим в той же Ницце и людей, примотанных к столбам с голой жопой...

Да и для самих украинцев ситуация неблагоприятная - быть беженцем вообще непросто, даже если в стране пребывания к тебе и неплохо относятся. Я могу это сказать на примере украинских беженцев в Москве - все про них как-то позабыли, а я продолжаю общаться...

Со временем накапливается и негатив, особенно когда гости сами его провоцируют. И скоро быть украинцем в Европе станет ничем не лучше, чем курдом или алжирцем.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы будете голосовать на предстоящих муниципальных выборах?:
Результаты
Интернет-ТВ
Остановлен последний энергоблок на крупнейшей в Европе АЭС
Остановлен последний энергоблок на крупнейшей в Ев...
11.09.2022
Пространство, в котором возможно всё
Пространство, в котором возможно всё
10.09.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Отапливайте сами свою тюрьму (0)
США выступают против "Мира" (0)
Украинцы подрались под Ниццей, приняв друг друга за русских (0)
Бывшие союзники Гитлера наконец-то снесли памятники (0)
Папа разрешил убивать "на условиях моральности" (10)
Почему социалистической партии нет... но она назрела
О мобилизации (в головах и не только) (12)
Трое погибших - мало для введения ЧС? (1)
Топонимика белой могилы... (1)
Российские войска не отступили, а перебросились (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss