Минфин США внес главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева в SDN-лист. Сама НСПК и платежная система «Мир», оператором которой она выступает, в черный список пока не попали.

Тем не менее американские власти официально предостерегли финансовые организации третьих стран от расширения сотрудничества с российской платежной системой.

Минфин США даже отдельно уточнил, что НСПК не заблокирована. Но при этом столь же официально подчеркнул, что сотрудничать с ней рискованно:

«Те неамериканские финансовые учреждения, которые заключают новые или расширенные соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США за счет расширения использования национальной платежной системы "Мир" за пределами территории РФ».

Тут, конечно, важна сама логика процесса: США вводят санкции - их дело. Но они угрожают тем странам, которые таких санкций не вводят. А с какой стати, собственно?

Наверно, это возмущает другие страны, и подвигает их к борьбе с империализмом. Пока в виде фиги в кармане, но все меняется...

Почему, допустим, Ирак должен сочувствовать Украине, которая в свое время отправляла туда двухтысячный контингент убивать иракцев по приказу США? Или Афганистан - по той же причине? С какой стати Парагвай должен помогать Украине, если у него с Россией отношения? И вообще диктат США Латинской Америке уже сильно надоел, и они воспринимают Украину исключительно как нового сателлита США?

Да и в Европе не все так благодарны США за ковровые бомбардировки, как немцы... Некотрые благодарны чуть поменьше.

А.Б.