Нас вытравливают, как тараканов

14 сентября 2022 года группа жильцов дома на Кривошлыковском 4 (Ростов-на-Дону) при поддержке депутата Натальи Оськиной (КПРФ) и московских коммунистов (ОКП-Рабочий компас) навестила генпрокуратуру РФ. О причинах, вынудивших их побеспокоить высокую инстанцию, люди говорят следующее:

«Наш дом в центре города, пятиэтажка на 60 квартир, где проживают ещё порядка 70 человек, находится уже 15 дней без света, газа и воды. Нас пытаются вытравить, как тараканов...

…У нас было несколько случаев, когда люди из-за этой ситуации попадали в больницы…

…Бабушка у нас на первом этаже 90 лет. Не дожила до конца этой истории, умерла. У меня жена в прединсультном состоянии в больницу попала…»

Опека предложила забрать детей!

«…Дети болеют. Мы в органы опеки обратились, там предложили «помощь» - детей помладше забрать в больницу, постарше – в интернат…

…И все это мотивировано одной громкой фразой. Мы все заботимся о вашей жизни и здоровье. Ребята, ну такая бесчеловечная забота не входит ни в какие рамки. Блокаду Ленинграда делали фашисты. Мы сейчас находимся в мирном городе в мирное время. Да, нас не бомбят, но то, что они делают, очень похоже на блокаду. На чьи деньги существует власть? На деньги налогоплательщиков. Я 20 лет проработала учителем и платила налоги. Объясните мне, пожалуйста, за что со мной так поступает власть, причём, мотивируя это заботой о моём здоровье и моей жизни!

…Мы будем идти до конца. Даже если нам вырубят ещё и тепло, и мы будем мёрзнуть в наших квартирах, мы оттуда не уйдем!»

Трещина переменной опасности.

Отметим, что все проблемы жильцов начались с трещины в доме. Трещина возникла после строительства в непосредственной близости от торца здания (15 метров) офиса «Донэнерго». Жильцы долго писали письма, наконец, добились того, что дом был включен в очередь на капремонт. И вот, как рассказывают жильцы:

«Летом 20-го года нам приходит уведомление о том, что у нас будет произведён капитальный ремонт. В первом-втором квартале 21-го года. В июле мы получаем этот документ, а в августе выходит постановление о сносе дома...

…Мы эту трещину мониторим уже с 2000-х годов. Она была в постоянном положении. Мы провели (в смысле, заказали) две независимые экспертизы, которые однозначно утверждают, что дом находится в стабильном состоянии. Были установлены стационарные маячки. Последнее обследование было в сентябре месяце, оно тоже подтвердило, что дом находится в стабильном состоянии. А наши власти пишут — что динамически расширяющаяся трещина, что не соответствует действительности».

Впрочем, есть такое мнение, что из-за строительства за домом комплекса небоскрёбов, территория срочно понадобилась под прокладку к оным небоскрёбам коммуникаций. Вот дом и перешёл из категории, требующих ремонт, в категорию – сносить побыстрее.

«По мнению судебной экспертизы (проведённой во время длительных судебных разбирательств между жильцами и горадминистрацией) дом подлежит ремонту. И стоимость этого ремонта 80 млн. И в это время город заявляет о готовности потратить более 300 млн рублей на расселение жильцов. Мы не понимаем, что происходит, но очень надеемся что этому беззаконию хотя бы здесь, в Москве, дадут квалифицированную оценку».

Встаёт вопрос, если власти готовы расселять и компенсировать, то почему жильцы не хотя съезжать. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно подробно разобраться - какое это расселение и какая компенсация.

О причинах «несговорчивости» жильцов.

Первый раз от людей потребовали расселяться 31 января 2022 г. Им объявили, что в полном соответствии с новым законом об эвакуации, они должны переехать на Улановский 15. Пригрозили административной ответственностью в случае отказа.

Что такое дом на Улановской, куда жильцов постоянно стремятся упихать, начиная с 31 января?

«...Размещение там по принципу - жил в трёхкомнатной квартире, тебе дают 18 метровую однокомнатную. Шесть квадратных метров на человека есть? Живи и радуйся.

...Туда необходимо перевезти все вещи из однокомнатной квартиры, переехать от садика, школы, работы. На вопрос администрации от нашей жительницы (которая отдала ребёнка 1 сентября в первый класс школы рядом с домом): «А как же мне теперь его в школу?», был ответ: «Ну, ничего будете ездить». 3 часа занимает дорога от нашего района до этого дома.

...У нас одна жительница, которая туда (на Улановский 15) переехала, прожив там некоторое время, вернулась обратно в наш дом. Сказала, там я жить не могу. Там тоже периодически отсутствует освещение, не работают лифты, а ходить на 12-й этаж пожилому человеку невозможно».

Впрочем, про отключения света выяснилось уже позже. А вот про заселение на условиях резкого снижения квадратуры жилплощади, максимальное удаление от центра, максимальную близость к канализационному коллектору — люди узнали сразу.

В итоге жители категорически отказались эвакуироваться, увешали здание плакатами, поставили заградительный пост (не дали отрезать от дома газ), а также обратились в прессу и к депутатам (их проблемой занялись депутаты от КПРФ Евгений Бессонов (Госдума) и Наталья Оськина (Гордума Ростова). Скандал получился мегагромкий. В итоге власти даже сдали назад.

3 февраля на Круглом столе (прошёл в администрации Пролетарского района с участием городской администрации Ростова) жильцам, наконец, было пояснено, что у них (жильцов) есть право на переселение или получение выкупа за прежнее жильё (видимо, пока чиновники надеялись, что смогут выкинуть жильцов быстро и тихо, они подзабыли про это право).

Власти умеют насчитывать компенсацию. Правильно насчитывать.

Почему же людей не порадовали обещанные выплаты? Дело в том, что назначенные администрацией цены расходятся с рыночными ценами на подобное жильё в этом же районе на 200-500 тысяч, а в некоторых случаях и на миллион. Данная разница цен полностью отрезает жильцам возможность приобрести жилплощадь, аналогичную прежней. Особенно тяжело положение у тех, у кого ипотечное кредитование. Банк требует от них, чтобы новая квартира была аналогична по стоимости прежней и почему-то оценивает стоимость прежней квартиры совершенно иначе, чем администрация города.

«За нашим домом ведётся строительство трёх гигантских домов и возникает вопрос, почему бы не поговорить с застройщиком и не дать людям жильё», - комментируют жильцы.

А у администрации другой подход к проблеме. Администрация решила подать на жильцов в суд, чтобы судебное решение обязало людей принять компенсацию и съехать. Судом была назначена ещё одна экспертиза стоимости жилья (ввиду серьезного расхождения в оценке между экспертизами, организованной жильцами, и оценкой администрации), но… Но внезапно (в самом начале судебных процессов) у администрации лопнуло терпение и в доме отключили все коммунальные услуги. И от жильцов снова требуется немедленно переселяться на Улановскую 15 (прелести оной описаны выше).

«Видимо, администрация города очень переживает по поводу следов своей деятельности. Они хотят быстрее снести дом, чтобы не было следов их деятельности и ничего нельзя было изменить. Либо у них ещё какие-то планы. Но такого терроризма мы раньше не видели!» - комментирую жители дома.

Электричество и вода должны быть у жителей всегда.

«Я - депутат городской думы Ростова-на-Дону. Данный дом (Кривошлыковский 4) пришёл ко мне в 2018 году. И вот с 2018 года мы пытаемся найти правду. Но, к сожалению, администрация города под эгидой того, что этот дом может быть разрушен в любую минуту, занимается подменой понятий и под видом защиты жизни и здоровья людей умаляет их права на воду, на свет и на газ, подвергает их жизнь и здоровье серьёзной опасности. Я допускаю то, что газ может быть опасен в аварийном доме, но электричество и вода должны быть у жителей всегда и по федеральному и по областному законодательству!» - комментирует ситуацию Наталья Оськина.

В генпрокуратуре людей приняли, обещали взять на контроль. Посмотрим, кто сильнее — генеральная прокуратура или ростовские жулики?