Арестованная по делу о фейках журналистка вскрыла вены в СИЗО

Журналистка портала RusNews Мария Пономаренко, обвиняемая в распространении фейков о российской армии, вскрыла вены в СИЗО. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Пономаренко была арестована в апреле из-за публикации в Telegram про драмтеатр в Мариуполе. 6 сентября ее на неделю поместили в карцер за то, что она разбила окно в камере. Издание пишет, что администрация СИЗО решает вопрос о повторной отправке журналистки в карцер уже за другое нарушение.

По информации издания, состояние Пономаренко в СИЗО ухудшилось. Ранее у нее было диагностировано истерическое расстройство личности и клаустрофобия. Окна в камере, где она содержится, оказались заклеенными, поэтому журналистка разбила одно из них.

«Условия содержания за заклеенными окнами я считаю пыточными. Никакой опасности для общества я не представляю. Единственный человек, которому я могу нанести повреждения в состоянии истерики и депрессии, — это я сама», — заявила Пономаренко в суде.

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Сажать людей "за слова" вообще-то дикость. В принципе, бывает, что людей за слова и убивают, но это, кажется, никем пока не одобряется. Или уже?..

Человек ошибся, и написал неправду. Почему за это его надо в тюрьму? Причем еще до суда, до приговора - и уже в камеру. Зачем?

Что бы ни написала эта женщина, это никак не сможет навредить государству больше, чем факт ее содержания в тюрьме.

То, что журналисты боятся написать что-то лишнее, и всем это известно, вредит государству куда больше, чем все, что они могут написать.

То, что страна ведет боевые действия, никак не может оправдать ограничения свободы слова - это может оправдать только война, но война не объявлена...

Свобода слова гарантирована Конституцией, причем без ограничений. Если при этом "за слова" сажают, значит, что-то не так с соблюдением конституционных прав в нашей стране.

А если это так, то как мы будем убеждать других в нашей правоте? "Наше дело правое, мы победим!" Помните?

А наше дело - правое? Ну а попытка самоубийства журналистки в СИЗО - это такой пропагандистский нокаут, что "куды бечь", как говорится...

А.Б.