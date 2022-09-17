Путин спустя 8 лет признал украинский терроризм

Путин прокомментировал объявленную киевскими властями "активную контрнаступательную операцию" словами "посмотрим, чем она закончится" по итогам второго дня саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Российский лидер подчеркнул, что Москва до поры до времени сдержанно отвечает на удары ВСУ по инфраструктуре и теракты, пояснив, что более серьезные меры будут приняты, если Киев не поймет недопустимость этих методов.

Интересно, сколько времени дано Киеву, чтобы понять недопустимость терроризма?

Восемь лет прошло, но этого мало. Может, нужно лет двести, чтобы поколения террористов сменились?

Про ситуацию на фронте нечего комментировать - бла-бла. А вот терроризм - это то, что следовало бы обсудить подробней. Но российский официоз обо всем, что касается терактов сообщает очень скупо. А сообщать о чем-то без ссылки на официоз в сегодняшней России чревато - сам будешь виноват, как-будто сам куда мину подложил.

В результате общество расслаблено и не готово к террористической угрозе. А она есть.

А.Б.