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Московский листок

Путин спустя 8 лет признал украинский терроризм

Опубликовано 17.09.2022 в разделе комментариев 2

украина война киев
Путин спустя 8 лет признал украинский терроризм

Путин прокомментировал объявленную киевскими властями "активную контрнаступательную операцию" словами "посмотрим, чем она закончится" по итогам второго дня саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Российский лидер подчеркнул, что Москва до поры до времени сдержанно отвечает на удары ВСУ по инфраструктуре и теракты, пояснив, что более серьезные меры будут приняты, если Киев не поймет недопустимость этих методов.

Интересно, сколько времени дано Киеву, чтобы понять недопустимость терроризма?

Восемь лет прошло, но этого мало. Может, нужно лет двести, чтобы поколения террористов сменились?

Про ситуацию на фронте нечего комментировать - бла-бла. А вот терроризм - это то, что следовало бы обсудить подробней. Но российский официоз обо всем, что касается терактов сообщает очень скупо. А сообщать о чем-то без ссылки на официоз в сегодняшней России чревато - сам будешь виноват, как-будто сам куда мину подложил.

В результате общество расслаблено и не готово к террористической угрозе. А она есть.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
Доктор Йозеф Баранофф написал 17.09.2022 11:12
На каждое поражение на фронте ВС РФ отвечают террором по мирным гражданам Украины.
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мимо
шел написал 17.09.2022 11:07
Неверное утверждение ... Сейчас единственное государство террорист это Россия ... Это Россия начала войну с Украиной ... . Это Россия оккупант, агрессор захватчик, враг свободного мира ... Это российские уроды постоянно терроризируют и обстреливают мирных и безоружных... Это россияне убивают беззащитных стариков, женщин и детей ... Россиян в Украине называют рашистами (российские фашисты) ... Никаких других фашистов на континенте Евразия нет ...
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