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Московский листок

Зеленский посетовал на нацистское прошлое Германии

Опубликовано 17.09.2022 в разделе комментариев 1

нацизм зеленский
Зеленский посетовал на нацистское прошлое Германии

Нежелание Германии поставлять больше оружия на Украину может быть связано с внутренними барьерами и нацистским прошлым страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«В Германии существуют определённые психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с её нацистским прошлым», — сказал он в интервью Reuters.

На Украине, с ее нацистским настоящим этих барьеров, понятно, нет. Скажем, поведение недавно отставленного украинского посла в Германии, надо понимать, не его личные проблемы с психикой, а государственная украинская политика.

Действительно, а отчего бы Германии не забыть на время о своем нацистском прошлом, и не начать вести себя как Украина?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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мимо
шел написал 17.09.2022 11:13
Начало века ... Все повторяется ... Российские фашисты в тайном союзе с немцами, французы и европейская мелочь их поддерживают ... Ну реально история ничему не учит ... Сейчас Путин - Гитлер, а россияне озверевшие нацисты оккупанты ... Одно радует ... Места на кремлевских стенах намного больше чем на рейхстаге... Всем хватит где расписаться ...
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