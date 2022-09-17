Нежелание Германии поставлять больше оружия на Украину может быть связано с внутренними барьерами и нацистским прошлым страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«В Германии существуют определённые психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с её нацистским прошлым», — сказал он в интервью Reuters.

На Украине, с ее нацистским настоящим этих барьеров, понятно, нет. Скажем, поведение недавно отставленного украинского посла в Германии, надо понимать, не его личные проблемы с психикой, а государственная украинская политика.

Действительно, а отчего бы Германии не забыть на время о своем нацистском прошлом, и не начать вести себя как Украина?

А.Б.