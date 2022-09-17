Начинается война Таджикистана с Киргизией

Подразделения Погранслужбы Киргизии, дислоцированные в Баткенской области, отражают атаку таджикских военных.

Ранее сообщалось, что в Баткенской области, граничащей с Таджикистаном, был введен режим чрезвычайно ситуации. Власти пошли на этот шаг после боестолкновения с таджикской стороной в целях недопущения гибели людей и мобилизации соответствующих сил.

По данным Минздрава Киргизии, возросло число пострадавших во время боестолкновений на границе с Таджикистаном. Всего пострадали 103 человека.

Конечно, с ситуацией на Украине не сравнить, но эскалация конфликта налицо.

Баткенская область с трех сторон окружена таджикскими территориями, внутри нее находятся таджикские эксклавы, населенные почти исключительно таджиками. В то же время в целом в Баткенской области киригизов порядка 75 процентов, 15 процентов узбеков и лишь 7 процентов таджиков.

Но в таких местах национальный состав меняется быстро - ничинается резня, и люди бегут...

А.Б.