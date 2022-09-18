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Московский листок

Турция готова вступить в ШОС?

Опубликовано 18.09.2022 в разделе комментариев 0

нато шос
Турция готова вступить в ШОС?

Турция преследует цель стать членом Шанхайской организации сотрудничества, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Самарканда.

"Конечно, мы не являемся членом "шанхайской пятерки". Мы находимся здесь в качестве специального гостя по приглашению принимающей стороны — Узбекистана. <...> Теперь следующий процесс — это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии", — сказал турецкий лидер.

По его мнению, быть членом или не быть — разные вещи, и вступление Турции в ШОС переведет ее отношения со странами-участницами в совершенно иное положение.

На вопрос, имеет ли турецкий лидер в виду вероятность стать членом организации, Эрдоган ответил утвердительно.

"Конечно. Это и есть цель", — пояснил он.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

***

Действительно получается перспективная конфигурация. 

Но есть вопрос - выйдет ли старейший лидер НАТО, Турция из альянса? Или будет членом ШОС, оставаясь и в НАТО?

А будучи там и здесь, как поведет себя новый член ШОС в случае конфликта с членами НАТО?

Хотя членство в ШОС не мешает Армении и Азербайджану воевать друг с другом. Как, впрочем, не мешает и членство в НАТО посмтоянно конфликтовать Греции и Турции...

А.Б.



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