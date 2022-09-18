У меня складывается, что за нежеланием разрушать инфраструктуру на Украине кроется совершенно пошлая причина – там есть абсолютно объективные доказательства эффективности.

Вывели из строя подстанцию – электричество в районе нет. С любого дрона ночью видно темное пятно в населенных пунктах.

Сказали, что разбомбили подстанция, а все сияет огнями, и все работает, как и раньше – значит врете начальству, и выдаете желаемое за действительное.

Точно то же с мостами. Попали по мосту или эстакаде – остановилось движение. Есть движение по мосту – значит мимо, и не врите что попали.

А как докладывает Министерство обороны? Разбили хуллиард укреплений, замочили триллион нацистов, разбомбили мульон складов!

Так кто же тогда сейчас прет на границу с Белгородом, если вы вчера попали ракетой по командному центру в Чугуеве? Если вы за неделю половину армии там вывели из строя, для кого тогда вы освобождаете Волчанск и Казачью Лопань?

Где доказательства эффективности ракет и снарядов? Может, вы просто в воздух их пуляете и только загрязняете атмосферу пороховым дымом?

А может просто докладываете фантазии, ведь никаких доказательств слов Канашенкова никто никогда не увидит?

Может потому-то вы и не бьете по железнодорожным узлам и мостам, что так врать не получится?