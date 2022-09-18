У меня складывается, что за нежеланием разрушать инфраструктуру на Украине кроется совершенно пошлая причина – там есть абсолютно объективные доказательства эффективности.
Вывели из строя подстанцию – электричество в районе нет. С любого дрона ночью видно темное пятно в населенных пунктах.
Сказали, что разбомбили подстанция, а все сияет огнями, и все работает, как и раньше – значит врете начальству, и выдаете желаемое за действительное.
Точно то же с мостами. Попали по мосту или эстакаде – остановилось движение. Есть движение по мосту – значит мимо, и не врите что попали.
А как докладывает Министерство обороны? Разбили хуллиард укреплений, замочили триллион нацистов, разбомбили мульон складов!
Так кто же тогда сейчас прет на границу с Белгородом, если вы вчера попали ракетой по командному центру в Чугуеве? Если вы за неделю половину армии там вывели из строя, для кого тогда вы освобождаете Волчанск и Казачью Лопань?
Где доказательства эффективности ракет и снарядов? Может, вы просто в воздух их пуляете и только загрязняете атмосферу пороховым дымом?
А может просто докладываете фантазии, ведь никаких доказательств слов Канашенкова никто никогда не увидит?
Может потому-то вы и не бьете по железнодорожным узлам и мостам, что так врать не получится?
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Панталык Андрей написал 18.09.2022 09:58
Как был Уаз Патриот дерьмом, так и воняет от него евро 0.
Вы женщина и точно знаете чем и как приводить себя в красавицу, и это только не российское.
Лекарства, оборудование для прокачки газа......
Так почему вы вдруг решили что не имеющие аналогов в мире с 500 будут надежной защитой для Москвы? Как и с 300 будут тупо стоять, а ракеты противника сравняют с землей все что захотят на всей территории путинской России.
Но главнокомандующий невменяем!
Остается врать , хоть день простоять, да ночь продержаться, но почему вы ленинисты, коммунисты, большевики не требуете прекращения этой империалистической войны за новых украинских рабов?
шел написал 18.09.2022 09:51