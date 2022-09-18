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Московский листок

Где доказательства эффективности ракет и снарядов?

Опубликовано 18.09.2022 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Где доказательства эффективности ракет и снарядов?

У меня складывается, что за нежеланием разрушать инфраструктуру на Украине кроется совершенно пошлая причина – там есть абсолютно объективные доказательства эффективности.

Вывели из строя подстанцию – электричество в районе нет. С любого дрона ночью видно темное пятно в населенных пунктах.

Сказали, что разбомбили подстанция, а все сияет огнями, и все работает, как и раньше – значит врете начальству, и выдаете желаемое за действительное.

Точно то же с мостами. Попали по мосту или эстакаде – остановилось движение. Есть движение по мосту – значит мимо, и не врите что попали.

А как докладывает Министерство обороны? Разбили хуллиард укреплений, замочили триллион нацистов, разбомбили мульон складов!

Так кто же тогда сейчас прет на границу с Белгородом, если вы вчера попали ракетой по командному центру в Чугуеве? Если вы за неделю половину армии там вывели из строя, для кого тогда вы освобождаете Волчанск и Казачью Лопань?

Где доказательства эффективности ракет и снарядов? Может, вы просто в воздух их пуляете и только загрязняете атмосферу пороховым дымом?

А может просто докладываете фантазии, ведь никаких доказательств слов Канашенкова никто никогда не увидит?

Может потому-то вы и не бьете по железнодорожным узлам и мостам, что так врать не получится?



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Панталык Андрей написал 18.09.2022 09:58
А как иначе?
Как был Уаз Патриот дерьмом, так и воняет от него евро 0.
Вы женщина и точно знаете чем и как приводить себя в красавицу, и это только не российское.
Лекарства, оборудование для прокачки газа......
Так почему вы вдруг решили что не имеющие аналогов в мире с 500 будут надежной защитой для Москвы? Как и с 300 будут тупо стоять, а ракеты противника сравняют с землей все что захотят на всей территории путинской России.
Но главнокомандующий невменяем!
Остается врать , хоть день простоять, да ночь продержаться, но почему вы ленинисты, коммунисты, большевики не требуете прекращения этой империалистической войны за новых украинских рабов?
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мимо
шел написал 18.09.2022 09:51
Прикольная ситуация ... Какая-то росссийская б... сетует что недостаточно уничтожили инфраструктуры и убили мирных ... А потом россияне еще удивляются почему мы называем их нацистами, фашистами, рашистами, тварями, нЕлюдями, жЫвотными ... Кстати , в этой войне для россиян придумали все - от мифических укронацистов до суперпобед над ними ... А пока 54480 только официально подтвержденных убитых россиян ...
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