Разговор с "патриотом"

Автор этих строк терпеть не может частить статьями, но уж слишком показательный случай произошел. Один «патриот» посмотрел «Бесогон», и начал ругаться по соцсети. Опуская детали, выяснилось, что «леваки» не имеют права критиковать Кремль. Мол, стране трудно в связи со СВО, и долой подобную оппозицию.

Но автор уже спорил на подобные темы; знает, что классовым раскладом таковых не пробить; поэтому сам взял «патриотизм» за рога.

А если Кремль не способен победить в принципе, что тогда?!.. Более того! А если военные действия перейдут на территорию самой России, и в полном объеме, что тогда?!.. А тогда единороссов надо не то, что критиковать, а заменять именно «леваками», да с Советским Союзом второго поколения.

Оппонент был огорошен таким раскладом, и начал спорить в духе «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Может, Федя, может; и еще как может. Так что небезынтересный разговор получился, и о чем подробнее ниже.

***

Многие россияне в шоке от харьковского наступления хунты. Разве что не говорят об этом вслух. Да и вообще, шапкозакидательские настроения были высоки с началом СВО. Но ситуация показывает, что единороссовская Россия – колосс на глиняных ногах.

К примеру, и другие критики автора не ожидали, что запад ввяжется в защиту киевского режима на полную катушку, и наплевав на комфорт стабильных поставок энергии. А сейчас подходят и удивляются, и уж извините за саморекламу. Но главное, автор отвечает, что никаких чудес, а классическая политэкономия. Мировой кризис ухудшается столь стремительно, что запад деградирует катастрофически. Поэтому ему начхать и на демократию, и на стабильность углеводородов; а нужен ва-банк по очередному переделу мира.

Другими словами, не только и не столько киевский режим, сколько САМ ЗАПАД хочет быть фашистским, и видя в этом единственный выход из кризиса. Поэтому и поддержка хунты будет тотальной. И не мудрено. Капитализм, особенно западный, был фашистским всегда! Это его исконная природа. Определенный демократизм возник только под давлением первого Советского Союза. И когда тот исчез, старая природа и вырвалась наружу. И вот почему Евросоюз с США целуют Зеленского взасос. Да потому что оный для них наподобие долгожданного сына.

И, к сожалению, многие граждане России не понимают опасность момента. Не понимают, что уже нельзя и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Или трудящиеся начинают борьбу с коррупционным единороссовским режимом, и чтобы перейти к мощному Советскому Союзу как можно быстрее - или продолжают спать, и враг будет у собственных ворот уже через следующие полгода, а то и раньше.

***

И еще немного «лирики». Некоторым ура-патриотам кажется, что чуть-чуть, и победа. Те же Онуфриенко с Подолякой могут накручивать свои «телеги» мифами «русской весны» и сводками с фронтов хоть круглыми сутками. То бишь, еще усилие, еще напор, еще какой-нибудь «хитрый план», и враг покатится назад. Неправда! Все будет наоборот. То есть, Путин будет болтать а-ля раззудись плечо, размахнись рука – а обстановка будет ухудшаться. Путин будет болтать – а обстановка ухудшаться. Путин болтать – а обстановка ухудшаться. И вплоть до перенесения постоянных боевых действий на российскую территорию.

И по простейшим причинам. Насчет запада, стоит надеяться, уже ясно. Но и сам киевский режим переходит (уже перешел) в качественное состояние тотальной мобилизации, и наподобие фашистской Германии. И уже не столь важно, убита очередная тысяча солдат ВСУ или нет – гитлеровская машина с геббельсовской пропагандой будет поставлять новых, и маховик запущен. А вот нынешняя Россия не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к Советскому Союзу. Отсюда и последствия.

Не имеет отношения потому, что Кремль боится бомбить днепровские мосты с самим Киевом до смертельной икоты. Выходит, могущественные силы на западе сказали, а давайте драться «по-честному», и бросая на стол фишки бригад и вооружений. Военно-промышленному комплексу хорошо, шовинизм полезен для внутренней политики, и в таком духе. Но ни в коем случае нельзя доводить дело до радикальных действий в виде ударов по нервным центрам; то есть, по мостам, банкам, холдингам, по силовым штаб-квартирам и так далее. Мол, это уже «не по правилам», и тогда мы пошерстим единороссовские офшоры и собственность.

Вот и выходит, что Кремль наводит тень на плетень, убеждая, что, мол, «Россия и не начинала». Ну так, начинайте! Сколько можно ждать-то?!.. А если боитесь, то и нечего дурочку валять. А раз так, и месяц-другой такой бодяги, то война перекинется на саму Россию! Уже не в виде редких ударов; а в виде непосредственного наступления ВСУ хоть на Белгород, хоть на Курск, хоть подобное. И именно в виде наступления регулярных войск, прошедших полнейшую мобилизацию; да с уймой наемников-профессионалов, напичканных наркотиками; и все это обеспечено современным оружием по макушку. Это произойдет просто-напросто потому, что маховик военно-государственной машины раскрутился, и остановить его невозможно. Даже самого Зеленского прибьют, если он попытается это сделать. Но, разумеется, тот и не подумает, а возглавит.

И если так произойдет… «вдруг» выяснится, что Путин с ближайшим окружением отнюдь не так силен, как СМИ пудрят мозги народу! Боевые действия будут идти вовсю уже в самой России с гибелью мирного населения… а ударов по Киеву не последует! Российские СМИ будут придумывать различные отговорки вплоть до маразма; и даже интересно, куда спрячется Михалков со своим «Бесогоном» - но ужасная правда будет становиться все более отчетливой. Правда в том - что «пятая колонна», и среди самих единороссов, весьма могущественна. Офшоры превыше всего.

Да, украинский вермахт, и даже с бешеной поддержкой запада, можно разбить быстро при условии дополнительной мобилизации хотя бы в полмиллиона. Но, во-первых, это дорого. Если каждому дать хотя бы по два миллиона рублей за любовь к власти и верность, то Силуанов умрет от жадности. Но скорее всего, и во-вторых, единороссы боятся социалистическую революцию в разы больше, чем всю киевскую хунту с западом. Влиятельные круги не решатся на значительную мобилизацию потому, что, если раздать оружие народу, отыграть назад уже невозможно. А человек с ружьем, да опытный, захочет ли возвращаться в нынешнюю жизнь с мизерным МРОТ?!.. Это нереально, и социалистическая революция гарантирована.

Поэтому не будет ни мобилизации, ни ударов по Киеву. А вот война на территории самой России – будет.

***

Иной читатель скажет все-таки; ну, автор загнул. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Да без проблем! Ждать осталось недолго. Несколько месяцев плюс-минус детали. И уж лучше перебдеть, чем недобдеть.

И смысл статьи даже не в споре, а в этаком обращении к забубенным «патриотам» а-ля Онуфриенко-Демушкин и так далее, не будем цепляться к фамилиям. Главное, что таковых много а-ля русская весна и тому подобное.

Итого, если автор не прав, да и слава богу. Нынешний Кремль победит, Киев будет разбит, и бла-бла-бла. Но если хотя бы край мозга сигнализирует, что сказанное выше вероятно, - хотя бы край, - тогда не надо стреляться или спиваться, а надо помогать «левакам» строить современный Советский Союз. Иного выхода НЕ БУДЕТ! Или туда, или сюда.

Так что две дороги, по которым подобные «патриоты» могут пойти в ближайшем будущем. Первая. Мол, никакой «левацкой» оппозиции, единороссов не трогать ни в коем случае, – но тогда придется наблюдать собственными глазами, как олигархические саботажники спускают Россию в унитаз.

И вторая дорога. Когда станет ясно, что боевые действия идут на российской территории уже в полном объеме, и никакой мобилизации с ударами по Киеву не происходит – и через час, и через два, и через день, и через другой – не надо самообманываться, и пора решать, с кем вы, господа «патриоты».