Алжир вряд ли сможет в ноябре поставить Италии более 20% от ранее обещанного дополнительного объема газа, сообщило издание La Repubblica со ссылкой на сайт расследований Algerie Part.

Издание указывает, что в апреле итальянская нефтегазовая компания Eni заключила договор с алжирской Sonatrach.

Из соглашения следует, что Алжир нарастит ежегодные поставки ресурса в Рим до 9 млрд кубометров в 2023-2024 годах.

Прежде в Италию поступало около 21 млрд кубометров газа в год. Согласно данным Algerie Part, компания Sonatrach столкнулась с трудностями с введением в эксплуатацию дополнительных мощностей.

В связи с этим из 9 обещанных млрд кубометров газа максимум возможно предоставить только 3,5 млрд.

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Как-то все понятно, если бы можно было и правда нарастить объем подачи газа, то это сделали бы давным-давно безо всяких санкций - все же из Алжира до Италии поближе будет, чем из Сибири, а значит рентабельней.

Вообще в теплой солнечной Италии вопрос замерзания граждан зимой не стоит, это чистой воды пропаганда.

А вот вопрос конкурентоспособности итальянской, как и всей европейской промышленности - стоит и очень остро. СПГ есть, но он гораздо дороже трубопроводного, не говоря уже о сланцевом. И сегодня европейская промышленность, и без того сильно уступившая Юго-Восточной Азии, сейчас нагибается и перед североамериканской. Еще недавно "Фольксваген" теснил американские марки даже на рынке США, а сегодня?

Вот и весь секрет катастрофы грядущей зимы. Европа теряет деньги и теряет рынки.

Единственное место, где катастрофа действительно будет - это Украина, где встала не только промышленность, но и жилой фонд бог знает чем отапливать... И на что. Ну, разве что на патриотизме продержатся...

А.Б.