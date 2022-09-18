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Московский листок

Румынский политик пытается поставить под сомнение нерушимость границ Украины

Опубликовано 18.09.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Румынский политик пытается поставить под сомнение нерушимость границ Украины

Украинское посольство в Бухаресте обиделось на слова экс-министра иностранных дел Румынии Андрея Марги о "неестественных границах" Украины.

По словам украинской стороны, подобное высказывание можно назвать «вопиющим оскорблением».

Румынский политик пытается поставить под сомнение нерушимость границ Украины, считают в Киеве. Хм! Нерушимость этих границ уже 8 лет пытаются поставить под сомнение, и с некоторым успехом...

В субботу, 17 сентября, бывший глава МИД Румынии, политолог Андрей Марга заявил, что Украина должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии.

- Я со всей ответственностью заявляю: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить земли Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину.

Он добавил, что Киев до сих пор не смог построить демократию. В государстве запрещены партии, контролируется телевидение, существует олигархия.

Естественно, в Киеве обиделись - ведь это правда, чистая правда.

Правда, это касается и многих других стран - разве Польша находится в естественных границах, занимая германскую Силезию и часть германской же Восточной Пруссии, но не имея прав на сугубо польский Виленский край?

Или границы Сербии без Косово - естественны?

Или границы России естественны, когда мы уже 30 лет ездим как за границу в былинные русские Киев и Чернигов?

Но выправлять эту неестественность военным путем в современном мире считается варварством.

Никто же, глядя на карту Франции, не говорит о восстановлении прав Австразии, Нейстрии и Аквитании...

 А.Б.



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