Русскоязычные в Латвии занимают только "собачьи" места

Депутат сейма Латвии Андрей Юдин возмутился данными о дискриминационном «объявлении» в общественном транспорте в Риге и призвал провести проверку по факту произошедшего.

В соцсетях появились фотографии одного из автобусов в латвийской столице, где якобы появилась табличка, согласно которой «места для русскоязычных находятся только на задней площадке».

По словам латвийского депутата, Службе госбезопасности Латвии следует выяснить, размещалось ли это объявление на самом деле: «Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений», — сказал Юдин.

А что удивительного?

Кстати, при чем тут национальная ненависть? К русскоязычным в Латвии причисляют и украинцев, и татар, и евреев - полный интернационал в системе апартеида, о которой начиная с 90-х годов не писал только ленивый.

С другой стороны - нам что за дело? Живут в чужой стране, явно и даже официально недружественной России и русскому народу, какие-то потомки русских. Их ситуация в принципе устраивает, иначе бы при полной свободе передвижения в Европе, могли бы за 30 лет не только вернуться на родину, но и устроиться в другой, более толерантной европейской стране.

Но нет, они считают родиной именно Латвию, служат там в армии, платят там налоги, участвуют в общестьвенной и политической жизни и даже по-русски говорят с акцентом. Ездят на Украину убивать русских "оккупантов".

Вполне могут проехать и на задней площадке в автобусе.

А.Б.