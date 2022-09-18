Кризис как инвестиции в будущие территориальные захваты

В Хельсинки прошел антиправительственный митинг на 700 человек.

Участники выступали против антироссийского политического курса властей.

Скандировали в грубой форме «Премьер-министр Финляндии, пошла к чертовой матери! Все кукловоды прочь из Финляндии! И Финляндии хочет быть независима».

СМИ вообще не рассказали об этой акции, что странно - в Хельсинки размером с Подольск это заметное событие. Тем более, что на митинге присутствовали активисты ряда партий, известные блогеры, знаменитости и политические деятели.

И повод к протестам весьма очевиден - еще 1 сентября премьер-министр Санна Марин заявила, что экономическая система в стране вынуждена функционировать в «военных» условиях из-за кризиса. Но кто создал эти кризисные условия?

Экономика Финляндии завязана на российскую с давних времен. И военные действия на Украине тут ни при чем - во время войны в Афганистане веь мир тоже протестовал, но на Олимпиаде в Москве все с удовольсвие мели и финский сыр, и финские сливки в невиданных до той поры маленьких треуголных пакетиках, и на множестве строительных объектах трудились лучшие в Европе финские строители.

Про финский туризм, которому после запрета на выдачу виз россиянам, пришел конец, даже не говорю.

Как я понимаю, финнам не очень понятно, зачем это все делается, и как это связано с национальными интересами?

Хотя, если Финляндии обещали вернуть Выборг и Карельский перешеек, а Швеции - Петербург и всю Ингерманландию, то нынешние потери в экономике можно рассматривать как инвестиции в будущие территориальные захваты...

В современном мире все возможно...

А.Б.