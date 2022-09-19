Пугачева унизила режим

Алла Пугачева обратилась к Минюсту c просьбой признать ее иноагентом вслед за мужем: "Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем", — написала она, и ее слова быстро разошлись по в соцсетям, а позже и СМИ.

В минувшую пятницу Минюст внес ее супруга в реестр физических лиц-иноагентов. В обосновании включения в список указывается "осуществление политической деятельности", а источником иностранного финансирования называется Украина.

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По большому счету Алла Борисовна уделала всех. Долго молчала, а потом показала - старый анекдот "Кто такой Брежнев? - Мелкий политикан эпохи Аллы Пугачевой" все еще актуален. Причем если Брежнев все же не мелок, далеко не мелок, то нынешний...

И что ей сделаешь?

А ведь как нарочно - все, кто делает подобные заявления, обычно делают их издалека. А Алла Борисовна приехала - и врезала! Показав такую степень презрения, какой давно не было.

Ну и?.. Отвезти в Химки и осудить за клевету в полицейском участке? Прислать трусы Навального? Запретить выступать и сделать вид, что "Женщины, которая поет" нет и никогда не было?

В эпоху Брежнева могли выслать из страны, а нынче и этого сделать нельзя.

Беспомощность власти - это очень плохо для нее. Король голый.

А Алла Борисовна, хоть дама и немолодая, а спляшет еще на многих похоронах.

А.Б.