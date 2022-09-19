О разведке

Агентурная разведка

Полагаю, что война на Украине предоставила обеим сторонам равные возможности в части агентурной разведки. С одной стороны, нацистские идиоты в Киеве своим законами о языке достали русскоязычных граждан «по самое немогу», плюс деньги Кремля. К примеру, свежее сообщение с Украины:

«Нардепа Андрея Деркача разоблачили в госизмене и незаконном обогащении. Его объявили в розыск. Следствие установило, что находящийся под санкциями США и СНБО народный депутат за 2019-2022 год получил по меньшей мере 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины».

Это как бы определяет, что у «кремлёвских» и перед войной была достаточная агентурная сеть на Украине и, вполне возможно, она и сохраняется по сей день.

С другой стороны, дебильность кремлёвского фашизма такова, что и среди противников Киева на Украине множатся те, кто из-за вот этой вонючести Кремля становятся сторонниками Киева не по политическим взглядам, а в части сопротивления агрессии «кремлёвских». Ну, вот, как и за что Кремль уважать? Бесплатно и при наличии мозгов?

При оценке мерзости Кремля в глазах украинцев попробуйте встать на сторону гражданина Украины и сравнить хотя бы президентов.

В России даже если бы В.В. Путин был жив, то это была аппаратная серая мышь, ни что своим умом не способная, балаболящая то, что ему укажут кукловоды. Сегодня издеваются, что планы Путина с войной на Украине будут выполнены точно также, как и майские указы путина, как средняя зарплата в России в 2700 долларов в месяц по планам путина, как 100 кв. метров жилья на семью из 3-х чел, как «средним классом» сделать 50% населения России, как оставить неизменным пенсионный возраст, как к 2020 году создать 25 млн. «высокопроизводительных рабочих мест», как этот «сраный путин» с 2007 года семь раз планировал вывести Россию в пятёрку самых крупных экономик мира. За этого боящегося дискуссий дурака никто бы не голосовал, если бы фашисты не посадили в тюрьмы его реальных противников, да и на самом деле не голосуют, поскольку Центризбирком уже не стесняясь фальсифицирует итоги выборов. Вот за что украинцу уважать «русских» патриотов? За то, что они призывают воевать за это ничтожество?

А на Украине, как не поливай Зеленского дерьмом пропаганды, президент – это человек, своим умом создавший целую империю развлечений, человек в честной предвыборной борьбе победивший действующего президента! Действующего. Для России это вообще не мыслимо! И уже через несколько месяцев войны, Зеленский своей деятельностью вызывал симпатии у 88% украинцев.

Так, что и у украинской стороны, надо думать, нет недостатка в нелегальных разведчиках на оккупированных землях.

Посему спустимся к разведке фронтовой.

Инструментальная разведка

Война на Украине показала, насколько удобна и соответственно важна для боя разведка инструментальными средствами - беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), приборами ночного видения и тепловизорами.

Дело в том, что в войне на Украине до стрелкового оружия дело практически не доходит, на 10 убитых и раненных в боях всего 1 с пулевым ранением. Уничтожение противника ведётся огнём артиллерии, причем, гаубичной, стреляющей с закрытых позиций, когда артиллеристы у орудий не видят, куда и по ком стреляют. Куда они стреляют, должен смотреть или кто-то прямо на поле боя (что неудобно и опасно), или кто-то с воздуха. Вот БПЛА за этим м смотрят.

Именно по этой причине и приобрели огромное значение беспилотные летательные аппараты с видеокамерами. А частью ещё и с собственным оружием – различного вида бомбами и бомбочками, вплоть до снарядиков от автоматических гранатомётов на буквально детских квадрокоптерах. Тем не менее, даже этими снарядиками операторы при удачном сбросе могут вывести из строя одного-двух солдат противника.

Украина этому виду разведки придала огромное значение, достаточно сказать, что самые известные в эту войну беспилотные летательные аппараты «Байрактар» - совместно турецко-украинской разработки.

Кроме того, огромное значение приобрели и приборы ночного видения, а также приборы, способные увидеть человека или работающую технику по выделяемому ими теплу – тепловизоры.

Ну, а как оснащены российские наёмники Кремля беспилотными летательными аппаратами, хорошо видно по тому, что через полгода войны Кремль бросились покупать БПЛА в находящемся под санкциями Иране. И с этой точки зрения получается, что русские, по сравнению с персами, – папуасы! Папуасы, поскольку не способны создать и произвести в необходимом количестве то, что способны даже на продажу изготовить те, кого советские граждане, казалось бы, ещё недавно учили передовым технологиям, скажем, строили там металлургические производства.

О приборах ночного видения и тепловизорах могу сказать только то, что во всех просмотренных мною роликах, снятых ВСУ с целью хвастовства захваченными трофеями, есть захваченные самые невероятные машины российской постройки и назначения, но я не помню, чтобы украинцы хвастались захваченными и «кремлёвских» портативными приборами разведки указанного назначения.

Тут ещё нюанс. Поскольку БПЛА управляются и передают информацию по радиоканалам, то большое значение имеет глушение этих каналов с целью не дать передать разведданные или даже вывести БПЛА из строя, то есть большое значение имеют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Всё это понятно, но всё это теория, посему хочу обсудить положение с разведкой по впечатлениям практика - одного из моих основных источников информации со стороны Кремля, командира бригады «Восток», Александра Ходаковского, который реально командует своей частью на фронте и безостановочно болтает в интернете. Правда, он описывает войска ДНР, но они-то, как и ВСУ, 8 лет вооружались и совершенствовались, так что я не берусь утверждать, что оснащение «донецких» намного хуже оснащения «кремлёвских».

Всё как в начале

Итак, только-только всё началась война, и уже 26 февраля Ходаковский пишет:

«Есть проблемы с аэроразведкой - группы наших БПЛА не успевают обеспечивать корректировкой и данными все вступившие в бой подразделения».

Это уже вызывает вопросы к начавшим войну, но, возможно, за всем не уследишь, и в дальнейшем всё с разведкой выправилось? Что-то изменилось к осени?

«12 сентября. У меня людей меньше, чем мне хотелось бы, - но я испытываю главную трудность не в этом, а в том, что не могу часами найти позиции противника, с которых он по нам бьет - вчера двое лёгких трехсотых. Не могу, потому что нет средств артразведки. Не могу, потому что их РЭБ не даёт мне летать. А если вдруг смогу - то у меня не хватит дальности их накрыть, или не хватит БК... Не могу вычислить и навернуть их на этапе формирования боевых порядков перед развёртыванием в атаку, когда они скучены и представляют хорошую мишень - всё по тем же причинам. Как мне поможет здесь дополнительная пехота?».

Понятно, что без разведки всё сложно, но Ходаковский, скорее всего, ещё и в лучшем положении за счёт того, что волонтёры за свои деньги покупают его бригаде не только снаряжение с продовольствием, но и приборы.

«13 сентября. Ночью ДРГ пыталась пройти через наши порядки - видимо, прощупывают оборону. Если бы не помощь, которую оказывает гражданское общество армии - противник смог бы подойти вплотную и уничтожить нашу позицию. Но тепловизоры делают своё дело: солдаты ставят прибор на поверхности, через телефонное приложение коннектят его со смартфоном, и находясь в укрытии наблюдают подходы. Спасибо всем, кто отзывается на призывы о помощи и поддерживает наших ребят - ваша помощь неоценима».

Всё это было хорошо, но ВСУ ответили немедленно: «Противник задавил РЭБом воздух, нанёс удар артиллерией по участку, где ночью отбили вылазку ДРГ - один невозвратный, четверо раненых. Пехоте тяжело без прикрытия, а прикрытие пока не налажено - нужно ускорять процесс: каждый артиллерист должен помнить, что смяв пехоту - противник доберётся и до него».

То есть, благодаря надлежащему обеспечению окопными средствами разведки, бойцы Ходаковского сумели подняться по тревоге, заняли окопы своей оборонительной позиции и отбили атаку диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Но поскольку Ходаковский не сообщил о потерях этой ДРГ, то не исключено, что она просто провела разведку боем, выявила позиции бригады Ходаковского на этом участке и отошла. В результате украинский беспилотник в воздухе, либо сама украинская ДРГ по огонькам выстрелов определили точное расположение окопов позиции бригады Ходаковского, и артиллерия ВСУ ударила по ней. Солдаты Ходаковского не все успели убежать «на вторую линию обороны», поэтому у бригады «Восток» по итогам инцидента один убитый и четверо ранены. Нет, и Ходаковский поднял в воздух свои БПЛА, чтобы выяснить, где находится та артиллерийская батарея ВСУ, которая нанесла потери его бригаде, но ВСУ своей станцией РЭБ задавили каналы связи БПЛА Ходаковского, и он ничего разведать на смог.

Что в итоге?

Изменение тактики

Тактика – искусство выиграть бой, и в Великой Отечественной и немцы, и союзники, и особенно наши войска с боем наступали по примерно одной и той же тактической схеме. Артиллерия перед атакой пехоты обязана была уничтожить находящегося в обороне противника, но противник умел маскировать свои позиции. Тут и немцы хвалят Красную Армию за умение маскироваться, и немцы сами были исключительно умелыми в этом деле. Скажем, рекомендовали не иметь в траншеях брустверов и от этого было очень трудно понять, где именно траншеи расположены и где проходит немецкая оборона. Немцы, строили оборону на обратных скатах высот, в связи с чем немецкие позиции вообще не были видны атакующим до тех пор, пока атакующие не поднимутся на гребень высоты. Но тут атакующие на фоне неба становились прекрасными мишенями для обороняющихся.

Разумеется, противники и во Второй мировой пытались вскрыть оборону всеми имеющимися средствами разведки, включая разведку боем, когда проводили атаку не для того, чтобы захватить рубеж обороны противника, а для того, чтобы вызвать его огонь и этим определить где находятся его огневые точки. Но, повторю, жизнь заставляла противников уметь маскироваться.

Поэтому точную стрельбу, понятное дело, все ценили, но, всё же, пытались оборону противника уничтожить массированной огневой подготовкой по площади, на которой она подозревалась, а затем на эту перепаханную снарядами землю заезжали танки в сопровождении волн атакующих пехотинцев.

Сейчас, похоже, средства разведки резко изменили эту тактику.

Теперь противники средствами разведки не спеша выясняют расположение каждой траншеи, каждого блиндажа и огневой точки, и наступающие начинают издалека, гаубичной артиллерией по мере поступления разведданных бить точно по этим обороняющимся, нанос и нанося потери живой силе и оружию противника. Соответственно, обороняющиеся пытаются вскрыть огневые средства наступающих и места накопления их пехоты и техники, и тоже артиллерией пытаются их уничтожить. Фактически и наступающие, и обороняющиеся делают одно и то же, и заставляет противника отступить тот, у кого лучше разведка, больше артиллерии и авиации, и больше запас снарядов и бомб. Сама по себе численность пехоты большой роли не играет – противника выдавливает на следующую линию обороны не атака пехоты, а артиллерийский огонь. Я выше сообщал, что по данным украинских госпиталей у них на 10 раненых приходится лишь один с пулевым ранением.

Как я понимаю, так вели и ведут бои союзники на Донбассе и под Харьковом, так вели и ведут бои ВСУ на правом берегу Днепра в районе Херсона.

Что касается Херсона, то там ВСУ, судя по всему создало мощный артиллерийский кулак и продавливаются к самому городу, помогая себе разрушением мостов и переправ через Днепр – не давая «кремлёвским» подвозить боеприпасы. Кстати, и американские «хаймерсы» специализируются именно на уничтожении складов с боеприпасами союзников. Тут ещё и украинская пропаганда во все голоса вопила о скорой победе под Херсоном, да и давление ВСУ, скорее всего было не шуточным, что и вызвало страх российских генералов и переброску войск «кремлёвских» с харьковского направления на херсонское.

И тогда, надо отдать должное командованию ВСУ, оно накопленными резервами прорвало или даже обошло всё ещё атакующие войска союзников на харьковском направлении, и быстро захватило не готовые к обороне тылы «кремлёвских» и «донецких». Это по сути умело применённая тактика и оперативное мастерство Второй мировой войны, и на этой войне они использованы впервые. Но очень эффективно. Комментирующий эту войну, бывший «министр обороны» ДНР И. Гиркин («Стрелков») отмечает:

«Мои источники, кроме досадной необученности росгвардейцев, отметили также исключительную осторожность действий российской авиации, предпочитавшей вести огонь по противнику с максимально возможных расстояний, что заметно сказывалось на эффективности ударов.

Источниками отмечена выдающаяся дерзость атак противника – «с брони и колёс», - захватывавших позиции, на большой скорости врываясь на них прямо на броне и иной технике, в результате чего артиллерия теряла возможность нанесения удара по противнику на подходе к нашим позициям».

И дезорганизованные союзники, оставшись без поддержки с тыла, побежали, освободив, по разным данным площадь до 6000 квадратных километров –это примерно 75х80 км.

Но, полагаю, что это успешное наступление «с брони и колёс» скорее исключение, удачно применённое, ввиду разгильдяйства противника, а наличие средств современных разведки предопределяет именно огневое наступление на противника и выдавливание его огнём с его оборонительных позиций.

***

Вот и вопрос – как полководцы России готовили армию к бою, если не думали о главном – о разведке?

Но кто же нам на этот вопрос ответит?

В итоге получается, что современные бои выигрывают не каким-то сверхсовременным оружием – танком, пушкой или самолётом. Танки, пушки и самолёты тоже очень нужны, но главным оружием становится беспилотный летательный аппарат и тепловизор.

Вот как-то так.